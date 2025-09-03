به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیرضا مسچیان افزود: این آتش سوزی که از حدود ساعت ۱۶ شروع شده بود با تلاش ۳۵ آتش نشان و ۲۰ نفر از عوامل پیاده خدمات شهری مهار شد و فقط لکه گیری‌های جزئی باقی مانده که برای آن نیز آتش نشانان به تلاش خود ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه وزش باد در آن ناحیه سبب گسترش آتش شد گفت: متاسفانه عامل انسانی سبب بروز این حادثه و خسارت به پوشش گیاهی این منطقه از لاهیجان شد.

فرماندار لاهیجان به اهالی و مسافران توصیه کرد مراقبت‌های لازم را درخصوص روشن کردن آتش در نظر بگیرند.