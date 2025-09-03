به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به رویترز گفت که مذاکرات این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل با ایران در مورد چگونگی از سرگیری بازرسی‌ها نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد و برای رسیدن به توافق در اوایل این ماه تلاش می‌کند.

تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون در حال مذاکره در مورد چگونگی پیشبرد بازرسی‌ها هستند. گروسی در مصاحبه‌ای در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت: "این چیزی نیست که بتواند ماه‌ها ادامه یابد. "

وی افزود: من مطمئناً امیدوارم که بتوانیم این روند را به زودی به پایان برسانیم. ما در تلاشیم تا جلسه دیگری شاید ظرف چند روز آینده در وین برای به پایان رساندن این موضوع و شروع بازرسی‌ها داشته باشیم. اگر بتوانیم قبل از هفته آینده در این مورد توافق کنیم واقعاً خوب خواهد بود.

از نظر فنی، بازرسی‌ها در ایران از زمانی که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً مأموریتی را در بوشهر، تنها نیروگاه هسته‌ای فعال ایران، انجام دادند از سر گرفته شده است.

گروسی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران گفت: «ما هیچ نشانه‌ای نداریم که ما را به این باور برساند که جابه‌جایی عمده‌ای از مواد صورت گرفته است.»

وی گفت: نحوه عملکرد سیستم جدید تحت قانون ایران که نیاز به تأیید ویژه شورای عالی امنیت ملی دارد، روشن است. ما تلاش می‌کنیم تا به دیپلماسی راه دهیم و اجازه دهیم روندی دوباره برقرار شود. البته، این کار باید در یک بازه زمانی معقول انجام شود.

او اذعان کرد که حملات ایالات متحده و اسرائیل توانایی ایران برای ساخت دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم بیشتر را از بین نبرده است.

با توجه به اینکه قرار است شورای حکام ۳۵ کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده تشکیل جلسه دهد، گروسی قرار است دو گزارش فصلی در مورد ایران به کشور‌های عضو ارسال کند. او تصریح کرد: «من کاملاً امیدم را از دست نمی‌دهم که قبل از تشکیل جلسه هیئت مدیره، شاید بتوانیم به نتیجه برسیم.»

از سوی دیگر گروسی مدت‌هاست که گفته است در حال بررسی نامزدی برای دبیرکلی سازمان ملل متحد در سال آینده است. در پاسخ به این سوال که آیا قطعاً قصد نامزدی دارد، گفت: «بله، من این کار را خواهم کرد، بله.»

میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین پیش از این در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرده بود که فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر از سر گرفته شده است.

اولیانوف در این پیام افزود که تهران بار دیگر ثابت کرد که حتی اکنون و پس از حملات نظامی غیرقانونی و رسوایی‌آمیز علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، یکی از اعضای مسئولیت‌پذیر این آژانس است.