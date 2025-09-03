تیم فوتبال امید کشورمان در نخستین دیدارش در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، مقابل هنگ‌کنگ به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۱۸ امروز (۱۲ شهریور) در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی به مصاف هنگ‌کنگ رفت که این مسابقه با پیروزی ۴ بر صفر تیم کشورمان به پایان رسید.

گل‌ها: مهدی جعفری (۷۰)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۷۳) و کسری طاهری (۸۷ و ۲+۹۰)

تیم امید ایران در گروه I این مسابقات با تیم‌های امارات، گوام و هنگ‌کنگ همگروه است.

شاگردان روانخواه در دو دیدار دیگر خود در این گروه، ۱۵ شهریور به مصاف گوام و ۱۸ شهریور به مصاف امارات خواهند رفت.