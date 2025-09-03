پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری و سرمایهگذاری بخش خصوصی، مسیر تحقق رشد اقتصادی و فرهنگی استان قم را هموار میکند و با استمرار ثبات و حمایت مدیریت استان، این شهر تا پنج سال آینده به یکی از قطبهای اصلی گردشگری ایران بدل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری در مراسم افتتاح هتل «آوا» قم و بازدید از ظرفیتهای صنعتی و تولیدی استان اظهار داشت: مجموعه نمایشگاهها و زیرساختهای صنعتی، تجاری و گردشگری استان نشاندهنده توسعه چشمگیر و آیندهای روشن برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی قم است.
وی با اشاره به افتتاح مجموعه تفریحی «شهر شادی» افزود: این پروژه با مساحت ۱۱ هزار مترمربع و سرمایهگذاری ۴۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، فضایی نشاطآور برای جوانان ایجاد کرده و بخشی از نیازهای نسل جوان را پاسخ میدهد.
صالحیامیری درباره هتل «آوا» گفت: این هتل نیز با ظرفیت ۱۰۰ تخت، طراحی مدرن و معماری منظم، تجربهای مطلوب برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم میکند و نشاندهنده ارتقاء زیرساختهای گردشگری استان است.
وی با قدردانی از استاندار قم خاطرنشان کرد: استاندار با شناخت دقیق حوزه گردشگری و تجربه موفق، نقش کلیدی در فعالسازی پروژههای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای استان داشته است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: قم با ظرفیتهای میراثفرهنگی، صنایعدستی و پذیرش گردشگران داخلی و خارجی، قابلیت تبدیل شدن به قطبی معتبر پس از مشهد و شیراز در حوزه گردشگری زیارتی را دارد.
صالحیامیری در تشریح برنامه دولت برای توسعه گردشگری گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری رشد سالیانه ۲۵ تا ۳۰ درصدی گردشگری قم تعیین شده و با همکاری مدیریت استان و سرمایهگذاران، تحقق این هدف کاملاً ممکن است.
وی همچنین اظهار داشت: پروژههای زیرساختی در حوزه زیارتی، به ویژه در جمکران و حرم مطهر حضرت معصومه (س)، با مشارکت بخش خصوصی در مسیر بهرهبرداری قرار دارند و ظرفیت جذب میلیونها گردشگر داخلی و خارجی فراهم میشود.
صالحیامیری درباره نقش زیرساختها در جذب گردشگر افزود: فعال شدن فرودگاه قم امکان ورود مستقیم گردشگران از کشورهای خلیجفارس و سایر مناطق را فراهم میکند و این شهر میتواند به مقصد دوم گردشگران داخلی و زیارتی تبدیل شود.
وزیر میراثفرهنگی درباره حمایتهای مالی دولت تصریح کرد: حدود ۲۸ همت تسهیلات از بانکها و صندوق توسعه برای هتلها و ۶ همت برای مشاغل روستایی، صنایعدستی و بومگردی اختصاص یافته است. سرمایهگذاران با مصوبههای جدید و مشوقهای مالی میتوانند در توسعه زیرساختهای گردشگری استان مشارکت کنند.
صالحیامیری در جمعبندی تأکید کرد: بازدید امروز از پروژههای صنعتی و گردشگری استان، بیانگر تغییرات محسوس در سبک زندگی، معماری و توسعه شهری قم است. با استمرار ثبات، امنیت و حمایت مدیریت استان، این شهر ظرف پنجسال آینده به قطبی بزرگ برای گردشگری داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد و سرمایهگذاریهای انجام شده، زمینه رشد پایدار اقتصادی و فرهنگی استان را فراهم میکند.