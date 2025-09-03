شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
پخش زنده
امروز:
-
پخش زنده
نسخه اصلی
کد خبر:
۵۵۵۸۳۷۲
تاریخ انتشار:
۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۲
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
هم اندیشی تشکل های مردم نهاد باهدف پیشرفت بهتر برنامه ها
در این جلسه مسول تشکل ها دیدگاههای خود را در زمینه های مختلف مطرح کردند.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_55244188"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5558372/55244188?width=600&height=350"></script></div>
کپی لینک
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
X
Share
Telegram
Google Plus
Linkdin
ایتا
سروش
عضویت در خبرنامه
نظر شما