تیمهای صعودکننده به مرحله یکهشتم نهایی مسابقات بینالمللی بدمینتون جام کاسپین در بخش دونفره دختران مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پایان دیدارهای مقدماتی مسابقات بینالمللی بدمینتون جام کاسپین در بخش دونفره دختران، تیمهای صعودکننده به مرحله یکهشتم نهایی مشخص شدند.
این رقابتها که با حضور نمایندگانی از ایران، قزاقستان و آذربایجان در سالن بدمینتون منطقه آزاد انزلی برگزار شد، حالا وارد مرحلهای شده که تنها برترینها فرصت ادامه مسیر برای رسیدن به سکوهای قهرمانی را خواهند داشت.
تیمهای برنده در روز نخست که به مرحله یکهشتم نهایی راه یافتند، به شرح زیر است:
ثنا حسنلو فرد / فاطمه مقدم
آرتینا آقاپور حصیری / هانا ملاکریمی
آیدا عنایتی / فاطمه زهرا شمسآبادی
رومینا تاجیک / پریا اسکندری
فاطمه احمدزاده / ساره امینیان
مبینا ندایی / مانیا یکرنگخوانی
یغمور گولیوا / لیلا جمالزاده (از آذربایجان)
زهرا رباطی / فاطمه واعظیان
با توجه به نمایش قدرتمند تیمهای ایرانی در مرحله مقدماتی، انتظار میرود دیدارهای یکهشتم نهایی با رقابتهایی نزدیک، پرهیجان و سرنوشتساز همراه باشد. پیروزی در این مرحله، تیمها را یک گام به سکوهای قهرمانی و کسب امتیاز ارزشمند رنکینگ جهانی فدراسیون بدمینتون (BWF) نزدیکتر خواهد کرد.