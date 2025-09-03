نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی استان قم، اعلام کرد: هر نیاز قانونی یا فقدان مقررات موجود در حوزه گردشگری مذهبی از طریق مجلس پیگیری و برطرف خواهد شد تا قم به قطب گردشگری مذهبی کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی شامگاه امشب در نشست صمیمی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دیدار با فعالان، نمایندگان انجمن‌ها، تشکل‌ها، مدیران تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی و اعضای شورای راهبردی زیارتی و گردشگری استان قم، ضمن قدردانی از تلاش‌های معاونین وزیر میراث‌فرهنگی، اظهار داشت: اقدامات انجام‌شده هرچند کوتاه‌مدت بوده، اما فعالانه و مثبت بوده و مسیر توسعه را هموار کرده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه فرهنگی شهر، افزود: قم شهری است که در منابع دینی و تاریخی نامش بارها ذکر شده است.

ذوالنور با بیان اهمیت تاریخی قم گفت: آثار باستانی در قم قدمتی حدود شش هزار سال دارند و از نظر تاریخی استان در میان شهرهای کشور سرآمد است؛ این ظرفیت تاریخی می‌تواند به عنوان جاذبه‌ای مهم در گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

وی وضعیت نامناسب بافت تاریخی شهر را مورد اشاره قرار داد و خواستار توجه ویژه وزارت میراث‌فرهنگی به بازسازی و ساماندهی این بافت شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین به صنایع‌دستی استان اشاره کرد و گفت: قم در تولید محصولاتی همچون انگشتر و سوهان، شهرت ملی دارد و این محصولات مزیت رقابتی استان محسوب می‌شوند که باید توسعه یابند.

ذوالنور درباره ضرورت مدیریت صنایع و تولیدات استان گفت: نباید اجازه دهیم صنایع آلاینده یا پرمصرف در قم فعالیت کنند؛ اگر صنایع فاخر و متناسب با فرهنگ استان را ترویج ندهیم، صنایع غیرمناسب جای آن‌ها را خواهند گرفت و مشکلات جدید ایجاد می‌شود.

وی بر نیاز به آمایش سرزمینی و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه گردشگری تأکید کرد و افزود: قم به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به شاه‌راه‌های مهم کشور، ظرفیت جذب گردشگر داخلی و خارجی را دارد، اما نیازمند زیرساخت‌های مناسب است.

ذوالنور در ادامه گفت: لازم است علاوه بر هتل‌های چندستاره، مسافرخانه‌ها و مجتمع‌های اقامتی دیگر نیز توسعه یابند تا اقشار مختلف مردم بتوانند از ظرفیت‌های گردشگری قم بهره‌مند شوند.

وی با انتقاد از پیچیدگی‌های اداری و محدودیت‌های قانونی گفت: برخی دستگاه‌ها با ایجاد فشارهای مختلف، فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی را دچار مشکل می‌کنند؛ وظیفه ما کاهش موانع و تسهیل فعالیت‌ها است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به نقش مجلس در حمایت از گردشگری مذهبی اشاره و اعلام آمادگی کرد: هر نیاز قانونی یا فقدان مقرراتی که وجود داشته باشد، از طریق مجلس پیگیری و رفع خواهد شد تا قم به عنوان قطب گردشگری مذهبی کشور معرفی شود.

ذوالنور در پایان با بیان اینکه خدمت به مردم و زوار حضرت معصومه (س) وظیفه مسئولان است، اظهار داشت: افتخار ما خدمتگزاری است و هیچ منت و ادعایی بر کسی نداریم؛ هدف، توسعه ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری قم برای جذب هرچه بیشتر گردشگران داخلی و خارجی است.