\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0646\u0648\u0632\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0628\u062f\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0633\u0631 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06f2\u06f5 \u062a\u0627 \u06f2\u06f8 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0645\u062f\u0627\u0646 (\u0634\u0647\u0631 \u0647\u0645\u062f\u0627\u0646) \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.