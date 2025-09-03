به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نهمین مرحله تمرینات تیم پاراشنا جوانان برای آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی ۱۵ تا ۲۶ شهریور به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.

رضا دهقان، علی مطلبی فشارکی، علیرضا نصر اصفهانی، سپهر صیفی، طا‌ها عزیزی، امیررضا بهرامی، سید آرشاویر حسینی و ابوالفضل نصری‌جیرنده ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر مهدی اکبرنژاد سرمربی تیم ملی، علیرضا کمیجانی و احمد ملک پور مربیان تیم ملی انجام می‌دهند.

حجت‌الاسلام محمدجواد عبادی به عنوان مربی فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارد و موسی برموده نیز به عنوان سرپرست این اردو معرفی شده است.