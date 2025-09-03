به گزارش خبرگزاری صداوسیما در گیلان، مدیر اجرایی نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه تولید کنندگان از استان‌های گیلان، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز، همدان، قزوین، مرکزی، قم، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی انواع محصولات تولیدی خود و کالا‌های ایرانی را شامل مبلمان راحتی، کلاسیک، استیل، فرش، لوستر، سرویس خواب، غذاخوری، صنایع چوب و کالای خواب را در قالب ۵۸ غرفه به نمایش گذاشته‌اند.

سعید کیان پور افزود: این نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۵ شهریور هر روز از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در نمایشگاه بین المللی گیلان واقع در کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران، به روی علاقه‌مندان باز است.

وی گفت: در این نمایشگاه محصولات از ۲۵ تا ۳۰ درصد تخفیف به بازدیدکنندگان عرضه می‌شود.