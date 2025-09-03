سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: مدارس کیش از اول مهر فعالیت حضوری آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس افروخته در گفتگو با خبر بیست سیما، از اجرای کامل طرح مهر و آمادگی مدارس کیش برای استقبال از دانش‌آموزان خبر داد.

او افزود: طرح مهر به‌عنوان یک برنامه ملی با هدف آماده‌سازی فضای آموزشی، تجهیز مدارس و سازماندهی نیروی انسانی اجرا شده و در کیش با همکاری مدیران و فرهنگیان، تمامی اقدامات لازم انجام شده است تا دانش‌آموزان سال تحصیلی خود را در محیطی بانشاط و استاندارد آغاز کنند.

عباس افروخته با تکذیب برخی شایعات مبنی بر غیرحضوری بودن کلاس ها از اول مهر، تصریح کرد: براساس تأکید مقام عالی وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های آموزشی مدارس در کیش از ابتدای مهر، حضوری خواهند بود و امیدواریم شاهد حضور پرشور دانش‌آموزان و سالی پربار باشیم.

سرپرست اداره آموزش‌ و پرورش کیش خاطرنشان کرد: نام نویسی پایه‌های اول ابتدایی، هفتم و دهم با مراجعه دانش آموزان به مدارس انجام می شود و سایر پایه‌ها اینترنتی انجام می‌شود.

عباس افروخته، گفت: با توجه به ظرفیت محدود مدارس، خانواده‌هایی که تاکنون نام نویسی فرزندان خود را انجام نداده اند نسبت به نام نویسی اقدام کنند تا دانش‌آموزان از فرصت در نظر گرفته شده عقب نیفتند.

سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش، افزود: ثبت درخواست کتاب‌های درسی نیز با نام نویسی دانش‌آموزان از اردیبهشت‌ امسال در سامانه توزیع کتب درسی آغاز شده است و والدین با مراجعه به این سامانه، سفارش کتاب‌های دانش آموزان خود را ثبت کنند.

عباس افروخته، افزود: اگر خانواده‌ای تاکنون موفق به نام نویسی نشده‌ است، با حضور فعال همکاران اجرایی مدارس، فرایند نام نویسی انجام خواهد شد.