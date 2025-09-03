نقشینه چسب تهران، قهرمان لیگ دسته یک تنیس شد
نماینده تهران جام قهرمانی لیگ دسته یک تنیس باشگاههای کشور را بالای سر برد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در آخرین روز رقابتهای لیگ دسته یک تنیس باشگاههای کشور، تیمهای رعد پدافند ارتش الف و نقشینه چسب تهران برای تصاحب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری نماینده تهران به پایان رسید.
در دیدار پایانی این رقابتها حسام یزدی در بازی نخست انفرادی با نتیجه ۵-۷ و ۱-۶ سیاوش شیردل را شکست داد و سینا مقیمی با نتیجه ۳-۶ و ۴-۶ مقابل سامیار الیاسی به پیروزی رسید. در بازی رده بندی نیز کیارش حنیفی در اولین دیدار انفرادی با نتیجه ۳-۶ و ۴-۶ بنیامین داودی را برد و یونس طلاور با نتیجه ۱-۶ و ۴-۶ به برتری رسید تا با کسب این نتیجه، ملوان نداجا الف در جایگاه سوم بایستد.
به این ترتیب با کسب این نتیجه نقشینه چسب تهران در جایگاه نخست ایستاد، رعد پدافند ارتش الف (تهران) نایب قهرمان شد و ملوان نداجا الف (تهران) عنوان سومی را از آن خود کرد. در این دوره از رقابتها ۱۷ تیم از استانهای اردبیل، البرز، اصفهان، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، سمنان و فارس حضور داشتند.
این مسابقات به سرداوری مهدی ملک زاده، داور نشان سفید و مدیریت سمیرا قدسی ۵ تا ۱۲ شهریور در زمینهای تنیس سجاد مشهد برگزار شد.