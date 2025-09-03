اردبیل، میزبان المپیاد استعدادهای برتر کبدی پسران کشور
استان اردبیل به عنوان میزبان هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کبدی پسران انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در نشست تخصصی که امروز با حضور مسئولان ستاد برگزاری المپیاد در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، استان اردبیل به عنوان میزبان هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کبدی پسران انتخاب شد.
در این جلسه که درباره نحوه برگزاری، تدوین آییننامه، اسکان، تغذیه، تعداد تیمهای حاضر و زمان اجرای مسابقات برگزار شد، با عقد تفاهمنامهای با حضور علی رحمانیون، دبیر فدراسیون کبدی، میزبانی اردبیل به طور رسمی تأیید شد.
بر این اساس، هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور به مناسبت هفته تربیت بدنی و در راستای سیاستهای وزارت ورزش و جوانان، با هدف کشف استعدادهای برتر و تقویت تیمهای پایه در رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال، در چندین رشته ورزشی برگزار میشود.
مسابقات کبدی پسران ۲۸ مهر تا ۴ آبان به میزبانی استان اردبیل و در سالن شش هزار نفری جهان پهلوان رضازاده برگزار خواهد شد.
در این نشست، سلیمانی دبیر برگزاری المپیاد و کیانیزاده، افضلی و زمانی از دیگر کارشناسان و مسئولان ستاد برگزاری حضور داشتند.