یک شرکت فناور مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان موفق به تولید سه محصول جدید پزشکی شامل دستگاه اکسیژن ساز ۱۰ لیتری بیمارستانی، ترانسدیوسر فشار خون تک‌کانال و دوکانال شده است. این محصولات که مراحل اخذ مجوزهای آزمایشگاهی و بالینی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسند. این شرکت که پیشتر دو محصول دانش‌بنیان دیگر را به ثبت رسانده، در حال حاضر چهار محصول جدید دیگر را نیز در دست توسعه دارد که طی دو سال آینده به بازار عرضه خواهند شد. تولید ترانسدیوسر فشار خون تک‌کانال برای اولین بار در کشور توسط این مجموعه انجام شده است.

عکاس : رضا رمضانی