تیم ۱۱ نفره اکتشاف نفت گرفتار شده در باتلاق گوبان با کمک امدادگران نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز راس ساعت ۱۰صبح تیم اکتشاف نفت در منطقه گوبان آبادان که با باتلاق پیما در حال ماموریت بودند و تعدادی در باتلاق گرفتار شدند.
مدیر عامل سازمان آتشنشانی آبادان گفت: در اثر گیر کردن دستگاه باتلاق پیما در باتلاق این افراد گرفتار شدند.
علی احمدیان افزود: گرما زدگی و افت فشار از خطراتی بود که آنها را تهدید می کرد بنابراین با ارسال مقداری غذا ، آب آشامیدنی و دارو به محل حادثه درخواست امدادرسانی شد.
وی خاطر نشان کرد: جمعیت هلال احمر همراه سایر دستگاه های امدادرسان رسیدند به اسکله ی مرزبانی پاسگاه گوبان رسیدند و تیم غواصی و امداد و نجات آتش نشانی با چند دستگاه قایق به درون رودخانه بهمنشیر رفته و پس از گذشت یک ساعت به محل حادثه رسیدند و ۸ نفر حادثه دیده را که حال ۳ تن از آن ها در اثر گرمای شدید نامطلوب بودند را نجات دادند.
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان هم با بیان اینکه ۵ دستگاه آمبولانس از شهرستانهای آبادان (۲ دستگاه)، خرمشهر (۱ دستگاه) و شادگان (۲ دستگاه) به همراه خودرو فرماندهی به محل اعزام شد گفت: عملیات امداد و نجات که بیش از چهار ساعت به طول انجامید و سرانجام در ساعت ۲۱ با انتقال ۱۱ مصدوم پایان یافت. از این تعداد، ۳ نفر به دلیل گرمازدگی به بیمارستانهای طالقانی آبادان و شهید معرفی شادگان منتقل شدند و ۸ نفر دیگر نیز بهصورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند.
ياسين افرا افزود: دو فروند بالگرد نیز برای پشتیبانی اعزام شدند، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی، عملیات جستوجو بهصورت دریایی و با قایق انجام شد.