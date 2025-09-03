اعلام اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی دوچرخهسواری سرعت
کادر فنی تیم ملی دوچرخهسواری سرعت، اسامی رکابزنان حاضر (دختران و پسران) در اردوی تیم ملی را اعلام کرد.
اسامی دعوت شدگان، به شرح زیر است:
دختران؛
ستایش قلیپور – قزوین
کیمیا سادات تسلیمی – سمنان
آنیتا محسنی – کرمان
پسران؛
عباس زارع زاده – یزد
ابوالفضل امین الرعایا – خراسان رضوی
محمدامین رحیم آبادی – کرمان
عرشیا کجباف نژاد – البرز
حسین دلفی – خوزستان
امیررضا علیپور – آذربایجان شرقی
محمدمهدی مسیبی – خراسان جنوبی
علی حسین غلامی – سمنان
ابوالفضل کمالی پور – کرمان
محمد ابوحیدری «سرمربی»، علی علی عسگری «مربی»، محمد دانشور «کمک مربی»، فرزاد فروزی «مربی بدنساز»، مهدی زنگی آبادی «سرپرست آقایان»، فاطمه احمدی «سرپرست و مربی بانوان» و امیرحسین رحیمی «مکانیسین»، اعضای کادر فنی و سرپرستی تیم ملی را تشکیل میدهند.