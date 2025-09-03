کادر فنی تیم ملی دوچرخه‌سواری سرعت، اسامی رکابزنان حاضر (دختران و پسران) در اردوی تیم ملی را اعلام کرد.

اعلام اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری سرعت

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی تیم ملی دوچرخه سواری سرعت ۱۷ تا ۲۸ شهریور به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد.

اسامی دعوت شدگان، به شرح زیر است:

دختران؛

ستایش قلی‌پور – قزوین

کیمیا سادات تسلیمی – سمنان

آنیتا محسنی – کرمان

پسران؛

عباس زارع زاده – یزد

ابوالفضل امین الرعایا – خراسان رضوی

محمدامین رحیم آبادی – کرمان

عرشیا کجباف نژاد – البرز

حسین دلفی – خوزستان

امیررضا علی‌پور – آذربایجان شرقی

محمدمهدی مسیبی – خراسان جنوبی

علی حسین غلامی – سمنان

ابوالفضل کمالی پور – کرمان

محمد ابوحیدری «سرمربی»، علی علی عسگری «مربی»، محمد دانشور «کمک مربی»، فرزاد فروزی «مربی بدنساز»، مهدی زنگی آبادی «سرپرست آقایان»، فاطمه احمدی «سرپرست و مربی بانوان» و امیرحسین رحیمی «مکانیسین»، اعضای کادر فنی و سرپرستی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.