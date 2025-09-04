نود و نهمین اجلاس رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور در روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حجتالاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، مسئولان آموزش عالی، پژوهشگران و اندیشمندان در دانشگاه بوعلیسینا همدان برگزار میشود.
این اجلاس با ادای احترام به خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه آغاز و همچنین با رونمایی از سردیس اکبر اعتماد بنیان گذار سازمان انرژی اتمی ایران در روز اول خاتمه یافت.
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ - ۰۰:۴۳