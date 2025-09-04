به گزارش خبرگزاری صداو سیما، برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی عملکرد یکساله وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

دراین برنامه آقای غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ضمن پاسخ به سوالات مجری درباره عملکرد یکساله این وزارتخانه ، مهمترین موضوعات بخش کشاورزی کشور را تشریح کرد. مهمترین محور‌های این گفت‌و‌گو به شرح زیر است.

تبیین دستاورد‌های ملموس یکسال گذشته وزارت جهاد کشاورزی بخش نخست گفتگوی آقای وزیر در این برنامه تلویزیونی بود.

آقای نوری قزلجه بخش کشاورزی را پیشتاز حوزه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت: صادرات محصولات غیرنفتی در بخش کشاورزی ۱۱ درصد افزایش یافته است.

افزایش تولید کشور در زمینه شکر، میوه و شیر دیگر محور صحبت وزیر جهاد کشاورزی بود.

آقای وزیر با اشاره به راهکار‌های تحقق شعار سال گفت: حمایت از تولید داخلی اولویت اصلی این وزارتخانه است.

آقای نوری قزلجه به دلایل کاهش ۳۰ درصدی تولید گندم امسال اشاره کرد وگفت: به دلیل کمبود آب تولید گندم کاهش یافته، اما دولت برای جبران این کمبود واردات داشته است.

تسریع در پرداخت مطالبه گندمکاران دیگر قسمت گزارش وزیر جهاد کشاورزی بود و تاکید کرد: در زمینه پرداخت مطالبات گندمکاران امسال در بهترین شرایط قرار داریم و تا این لحظه ۹۴.۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

وی با اشاره به پرداخت و تسویه کامل مطالبات گندم کاران تا سه هفته آینده گفت: مطالبات کلزاکاران بالای ۹۵ درصد پرداخت شده است و چایکاران هم بالای ۷۵ درصد پرداخت شده است.

آقای نوری قزلجه افزود: در یک سال گذشته حدود ۲۰۰ همت معوقات و بدهکاری‌هایی که شرکت‌های دولتی دچار شده بودند را توانستیم تعیین تکلیف کنیم و در این حوزه یک به روزرسانی خوبی صورت گرفت.

وزیر جهادکشاورزی محدودیت آب و تنظیم بازار داخل را به عنوان دو مولفه تاثیرگذار در موضوع الگوی کشت مطرح کرد و از راه اندازی سامانه‌ای به همین نام تا چند روز آتی خبر داد.

اقای نوری قزلجه همچنین امنیت غذایی را در صدر اولویت‌های وزارتخانه متبوع خویش عنوان کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: با دستورالعمل‌ها و لغو برخی از مقررات دست و پاگیر شکل گیری سرمایه در بخش کشاورزی سرعت گرفته است.

آقای نوری قزلجه افزود: زمینه سرمایه گذاری در زنجیره‌های بزرگ و گلخانه‌ای که آب کمتری مصرف می‌کند و در عین حال چندین برابر تولید را افزایش می‌دهد فراهم شده است.