سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: این ستاد موازی‌کاری با سایر نهادها ندارد و با عضویت ۱۷ دستگاه، همچون پلی میان مردم و دولت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین طاهری ، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر باحضور در برنامه صف اول به پرسش های مجری درباره موضوع برنامه با موضوع " ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛ کارکردها، برنامه‌ها و دغدغه‌ها" پاسخ داد. متن این گفتگو به شرح زیر است.

سوال: در برنامه‌های مختلفی که با شما صحبت می‌کردیم خیلی از نقد استقبال می‌کردید ما هم با توجه به همین روحیه شما سعی می‌کنیم دغدغه‌هایی را که راجع به ستاد مطرح می‌شود در این برنامه خیلی صریح مطرح کنیم تا انشاالله شما جواب‌ها و نظرات خودتان را راجع به آن دغدغه‌های مردم بتوانید به راحتی مطرح کنید. اصلا چرا باید ستاد امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد مگر ما نهاد‌های فرهنگی و نظارتی الان نداریم و با توجه به این که آنها وجود دارند و دارند فعالیت می‌کنند و برنامه‌های مختلفی را دارند اجرا می‌کنند چه نیازی به حضور و فعالیت ستاد است؟

طاهری: قرار بود قبل از همه این‌ها ستاد امر به معروف تشکیل بشود، امام در ۱۸ بهمن ۵۷ دستور تاسیس این نهاد را داد و در ۲۲ بهمن ۵۷ این ثبت شد که با مخالفت بخصوص وزیر دولت موقت جلوی این گرفته شد. نگاه حضرت امام چه بود؟ که باید نهاد یا سازمان یا وزارت یا اداره‌ای درست شود نظارت کند بر عملکرد بخاطر این که شما انقلاب اسلامی انجام دادید، باید یک جایی باشد این اسلام را، این نمی‌تواند در دورن دولت باشد یا درون مجموعه باشد.

سوال: نظارت بر مردم یا دولت؟

طاهری: این را می‌خواهم بحث کنم، اصل نظارت را بپذیریم این اگر یک جایی باشد وابسته به دولت، وابسته به یک ارگان، ما در اصل هشتم قانون اساسی سه تا نظارت را مطرح می‌کنیم مردم بر دولت، مردم بر مردم، دولت بر مردم، دولت بر مردم که دارد انجام میشود پلیس داریم قوه قضاییه داریم بازرسی داریم، مردم بر مردم و مردم بر دولت این نمی‌تواند حاکمیتی باشد شما نمی‌توانید به مردم بگویید اراده شما دست دولت باشد مثلا بعد دولت بیاید این را مدیریت کند، این نمیشود، باید دست خود مردم باشد پس نیاز به یک نهاد، سازمان یا فراحاکمیتی داریم، فرا دولتی داریم، یک جایی که آزاد باشد، بنابراین اصل، این که چگونه ما این نظارت را به مردم بدهیم، این در قوانین وجود داشته، رفته بوده ما در منابع دینی داریم، شما ببینید وقتی که امام علی در نامه ۵۳ به مالک به عهدنامه مالک معروف است می‌گوید حرف مردم را بشنو، سوال: اگر ما امروز دولت ما حرف مردم را نشنود، قوه قضائیه ما، شهرداری ما، فلان نهاد ما، ارگان ما، حرف مردم را نشنود، اشکالات را نپذیرد، رفع و رجوع نکند، مردم ناراضی بیرون بیایند، آیا این دولت، این نظام می‌تواند مورد قبول امام علی باشد؟ یقینا نه، چه کسی باید این حرف را اظهار نظر کند؟ خود مردم، چگونه؟ هم فردی وجود دارد و هم تشکل، اگر شد من همه این‌ها را توضیح می‌دهم، و هم در قالب شورا‌هایی که ما در دستگاه‌ها داریم، چون حوزه امر به معروف و نهی از منکر فردی، اجتماعی و حاکمیتی، این به معنای دخالت مردم در حاکمیت نیست، جمع این یک مقداری سوال برانگیز است، شما می‌دانید ما سازمان بازرسی داریم، اطلاعات داریم، پلیس داریم، بله این‌ها وظیفه دارند انجام بدهند. سوال: مگر ما در ستاد این کار‌ها را می‌کنیم؟ مگر ما کسی را دستگیر می‌کنیم؟ یا کسی را بازداشت می‌کنیم؟ ما نه عده و عده اش را داریم و نه قانونا اجازه داریم، پس این رابطه است ما می‌شویم واسط بین مردم و حاکمیت. به مردم کمک می‌کنیم، یعنی وظیفه نهاد این است لذا ما آدم زیاد نداریم، ما در ادارات بگوییم مثلا صد تا؟، در هر استانی هفت تا هشت تا، کل ستاد در استان‌ها، در شهرستان‌ها دو تا سه تا، ما وظیفه تسهیل گری داریم، آماده داریم، بحث نظارت و سیاستگذاری که بگیریم در این، ما می‌دانید ۱۷ تا دستگاه عضو ستاد امر به معروف هستند ۶ تا وزارتخانه، کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد، آموزش عالی، آموزش و پرورش و صمت، سازمان تبلیغات، بسیج و سپاه، فراجا، همین صدا و سیما، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، دادستانی، این‌ها همه عضو هستند. ما در واقع مجموع این‌ها وظیفه آن نظارت را داریم. پس ما کارمان این است از مردم گزارش می‌گیریم، منکر را می‌بینند، حالا این منکر ممکن است در حوزه اقتصادی باشد، در حوزه فرهنگی باشد، در حوزه سیاسی باشد، به آن حاکمیت منتقل می‌کنیم. در واقع ما امین هستیم و اگر بخواهیم رها کنیم می‌دانید که هرج و مرج می‌شود، قرار نیست هر کس هر کاری بکند، پس یک جا باید نظارت کند ما از دل خود، ما تشکل‌های مردمی را وسط می‌آوریم نظام‌مند می‌کنیم، پس آن چیزی که حضرت امام نظرشان این بود، این بود که مردم از طریق این نهاد، سازمان یا اداره بتواند بر حاکمیت نظارت کند.

سوال: چند سال از تاسیس آن می‌گذرد؟

طاهری: تقریبا، چون می‌دانید که در زمان حضرت امام تعطیل شد، در زمان حضرت آقا به دستور حضرت آقا سال ۷۲ حضرت آیت الله رئیسی اولین دبیر آن بود، حضرت آیت الله جنتی ...

سوال: یعنی بیش از دو دهه

طاهری: بیش از دو دهه است، بله که به این صورت آمده البته نه با این رویکرد، چون ما سال ۹۴ یک قانونی مجلس مصوب کرده در واقع خیلی از ریل گذاری‌ها را تعیین کرده ممکن است قبل از آن یک فرآیند دیگری داشته.

سوال: اصلا سوال همین است چرا با این رویکرد نظارت مردم بر دولت که شما صرفا وظیفه سیاستگذاری و تسهیل گری دارید این را در بدنه جامعه باور ندارند مردم، چرا مردم فکر می‌کنند که الان ستاد یک نهاد موازی است و آن وجهه فرهنگی کمتر در یا تسهیل گری یا تنظیم گری کمتر در اذهان مردم نقش بسته است؟

طاهری: این را صادقانه عرض کنم، بخشی از آن به عملکرد خود ستاد برمی گردد. یعنی عملکرد ستاد ناظر بر همه امر به معروف نبود. حالا این را من باید مفصل توضیح بدهم. بخشی به حاکمیت و دولت‌ها برمی گردد، من این را به جرات بگویم، در واقع از زمانی که تاسیس شد به جز شهید رئیسی هیچ رئیس جمهوری از این نهاد استقبال نکرد. چرا؟ چون برداشت همه این است که این یک جایی است می‌خواهد بیاید به مسئولان گیر بدهد، اتفاقا این همان چیزی است که اسلام همان را می‌خواهد، چرا لباس این طوری دارید، چرا ماشین این طوری دارید، توی مسئول تا دیروز نداشتی چرا امروز داری؟ توی مسئول چرا کارت را رها کردی و به جای دیگر چسبیدی؟ وظیفه تو این است چرا این کار را انجام می‌دهی؟ با تشکل‌های ما این حرف‌ها را می‌زند، خیلی‌ها می‌گویند سری که درد نمی‌کند چرا دستمال ببندی؟

سوال: از این زاویه به آن نگاه کنید تفاوت شما با پلیس و قوه قضائیه و این‌ها یک مقدار همان موازی کاری است.

طاهری: نه، ببینید پلیس برخورد می‌کند در همه جای دنیا وظیفه پلیس برخورد است من گاهگاهی می‌بینم دارند قانون. از همان اول می‌گویم پلیس وارد شود فراجا وارد شود، این غلط است پلیس که نمی‌آید کار فرهنگی کند پلیس زمانی کار فرهنگی می‌کند که دستگاه‌هایی که وظیفه کار فرهنگی دارند انجام ندادند، قرار نیست پلیس جور همه را بکشد، پلیس در همه جای جهان کار سلبی می‌کند، برخورد می‌کند، دستگیر می‌کند، لذا این نگاه که مثلا ما برای بی حجابی، ما برای مبارزه با فساد ما برای هر جایی ما اول پلیس را جلو بفرستیم بنده با این نگاه مخالفم و معتقدم بسیاری از کارشناسان هم با این نظام مخالفند.

سوال: پس شما نمی‌پذیرید که ستاد شمانوعی موازی کاری می‌کند.

طاهری: نه اصلا ستاد ما، ما نه کسی را می‌گیریم نه کسی را دستگیر کردیم تا حالا نه کسی را بازداشت کردیم این‌ها جا دارد، مصداق عینی عرض کنم، در یکی از همین شهر‌های اطراف تهران مردم گزارشی را بردند بعضی از دستگاه‌ها حرف شان را ظاهرا گوش نکردند گزارش فساد آن دستگاه را آوردند دادند به امام جمعه، گفتند بعنوان امین، امام جمعه به ما داد ما این را آوردیم دادیم به دستگاه امنیتی بررسی کنند دستگاه امنیتی بررسی کرد بعد پلیس دستگیر کرد قوه قضائیه حکم داد، ما نه دستگیر می‌کنیم، نه توان بررسی داریم، چون من که امکانات دسترسی به پرونده‌های افراد نداریم، ولی ما بعنوان امین نظام، این واسط که می‌گویم یعنی این، شاید شما شخصی بروید نتوانید حرف تان را خوب اثبات کنید ولی وقتی پرونده شما می‌آید ما این را بررسی می‌کنیم نظام مندش می‌کنیم، وکیل داریم، بررسی می‌کنیم بعد ما افرادی را در مجموعه می‌شناسیم می‌دانیم این پرونده را به چه کسی بدهیم این پرونده می‌رود، پرونده امنیتی باشد ما می‌دهیم به بچه‌های امنیتی، پلیسی باشد می‌دهیم به فراجا، یعنی ما نمی‌آییم خودمان ... پس ما موازی نیستیم، ما بازوی دولت هستیم.

سوال: چه ضرورتی دارد شما واسط باشید بین مردم و دولت؟ ما نمایندگان شورای شهر داریم، مجلس داریم، چه ضرورتی دارد آنها می‌توانند این کار را انجام بدهند.

طاهری: مثالی که زدیم شورای شهر شما را ما گرفته بودیم، ما من نیستم با دو تا ... ما مردم هستیم. مردم حرف شان را کجا بزنند؟ اگر دولت درست به وظیفه خود عمل کند، در نظام حکمرانی اسلامی می‌گویم خدایی نکرده یک دولت خاص قوه مجریه منظور من نیست، بحثی که من می‌کنم کلی است، اگر نظام جمهوری اسلامی هر کس به وظیفه خود عمل کند نیازی به ما نیست.

سوال: شما دارید از بعد نظارت مردم بر دولت صحبت می‌کنید و از این زاویه هم درست است، می‌شود پذیرفت. اما آنجایی که می‌رویم راجع به بحث خود مردم می‌شود شخصیت حقیقی می‌شود، چه تضمینی هست که عملکرد ستاد نقض حقوق شهروندی نشود؟ حقوق شهروند را محدود نکند؟

طاهری: درست است، اگر شما ما را بعنوان نهادی ببینید که هر کاری دوست دارد می‌کند بله حق با شما است، بند ه لااقل در دو سالی که خودم هستم جواب می‌دهم این گزارش عملکرد من است و رسما هم در سایت گذاشتم یعنی شما همین الان می‌روید روی سایت ستاد امر به معروف در گزارشم هم ۱۴۰۲ و هم ۱۴۰۳ را گذاشتم شما ببینید هر کاری که به نظر شما بودجه الکی برده، کار غیرقانونی بوده، دخالت در زندگی شخصی مردم بوده، این عملکرد من است بروید همین الان ببینید.

سوال: بیشتر کار‌های فرهنگی دارید می‌کنید درست است؟ می‌خواهم همین را بگویم

طاهری: من چیز دیگری می‌خواهم بگویم این طور نیست که ما هر کاری دوست داریم می‌کنیم ما یک چارچوب قانونی داریم قانون برای من ماموریت دیده، این را من که ندیدم مجلس دیده، مجلس نماینده مردم است همانطور که برای پلیس، برای اطلاعات وظیفه دیده برای وزارت صمت وظیفه دیده برای من هم وظیفه دیده، وظیفه من چیست؟ اول، برای امر فریضه من باید آموزش بدهم دوم من باید کار فرهنگی بکنم، کار رسانه‌ای بکنم، کار پژوهشی بکنم همه این‌ها را ما انجام دادیم گزارش آن این جا هست، این وظیفه اول می‌شود ترویج فریضتین، مسئله بعدی، من وظیفه نظارت دارم نظارت بر مردم، مردم بر ما و مردم بر دولت، ما در بخش اول تشکل‌های مردمی را داریم اگر شما تشکل‌های مردمی را رها کنید ممکن است گاهگاهی همان نکاتی که می‌گویید وجود داشته باشد، اما وقتی این‌ها بیایند در یک چارچوبی نظارت شوند قانونمند بشوند من مثال بزنم، شما در گذشته در خیلی از تذکرات لسانی در خیلی جا‌ها درگیری می‌شد، من این آمار را بگویم البته این جا جا دارد تشکر ویژه کنم از معاونین وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از رئیس نمایشگاه هم از جناب آقای دکتر حیدری هم از جناب آقای دکتر جوادی هم از آقای دکتر ارباب سلیمانی ما جلسه گذاشتیم، امسال نمایشگاه کتاب هر روز ۲۰۰ نفر تذکر لسانی در نمایشگاه بوده، بعنوان تجربه اول البته گفتیم خیلی آرام برویم، ولی زیر نظر مجموعه، یک مورد درگیری نبوده، این تفاوت آن است وقتی شما نظام‌مند جلو نمی‌روید قانونمند نمی‌رود ممکن است.

سوال: شما بیش از دو دهه فعالیت کردید دو سال هم یک فعالیتی دارید که شما دارید به آن افتخار می‌کنید می‌گویید ما دو سال کار مثبت و خوب انجام دادیم، اما با همه کار‌های فرهنگی و رسانه‌ای و اقدامات مختلفی که انجام دادید، آن چیزی که در چارچوب ذهنی و تفکر اجتماعی الان حاکم است می‌گویند ستاد امر به معروف یک نهاد تذکری و فقط برخورد می‌کند تذکر می‌دهد، پس ...

طاهری: من اول توضیح دادم دو تا دلیل دارم، یک: من قبول دارم برخی از رفتار‌های در گذشته شاید مناسب نبوده، سلیقه شخصی بوده، ولی من که نباید پاسخگوی آن باشم؟ دوم، خیلی از این‌ها سیاسی است، من نمی‌خواهم این‌ها را بگویم بعضی چیز‌ها در کشور شاید، ما آمدیم گفتیم این آدم به درد نمی‌خورد پرونده دارد، نتیجه چه میشود؟ خیلی از این‌ها در فضای رسانه پول دارند قدرت دارند مافیا دارد.

سوال: مصداق می‌آورید؟ اسم نمی‌خواهیم.

طاهری: ما در قضیه خودرو ورود کردیم خیلی حرف داریم، راهکار همین الان داریم معتقدیم مشکل خودرو در خود خودروسازان است من این را بوجود نیاوردم نگویید توی آخوند این را چه می‌فهمی، ما گروه‌های تشکل کارشناسی داریم، در قضیه نان، بعضی از تشکل‌ها آمدند طرحی را آوردیم با بعضی از کارشناسان عددی که دولت اعلام می‌کند ۱۴۰ همت است، می‌گویم البته شاید بعضی از این‌ها بعدا ایجاد، من نمی‌خواهم وارد بعضی از بحث‌ها بشوم و در جامعه چالش ایجاد شود.

سوال: این اتفاقا خوب است که یک تصویر بهتری از ستاد معرفی شود، چون الان شما بگویید ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۹۰ درصد اذهان می‌گوید حجاب.

طاهری: بله این بخاطر عملکرد قبلی ما است، اما اینچنین نیست، من می‌خواهم توضیح بدهم، دولت می‌گوید ما ۱۴۰ همت یارانه می‌دهیم نمی‌دانم می‌دهد یا نه، ادعا دارد، ما حساب کردیم اگر هر کد ملی با این عدد، ما که می‌گویم کارشناسان را می‌گویم، با این عدد این کد ملی، اگر نان ۵ هزار تومانی بگیرند نفری ۲۲ تا نان باید رایگان بگیرند، این حساب شده، یک طرحی آماده شده، این‌ها را بردیم این جا هم جا دارد از وزیر صنعت تشکر کنیم ایشان ارجاع داده این طرح را و ما داریم پیگیری می‌کنیم، می‌خواهم نمونه را بگویم، ما یک ناترازی یک نوع گزارشات فساد در زمینه همین توزیع عادلانه ثروت در قضیه یارانه نان رسید، دوستان نشستند پیگیری کردند به طرحی رسیدند، با یک آسیب شناسی، این را داریم... این که چقدر موفق می‌شود من مجری نیستم گفتم ما واسط هستیم.

سوال: ما اصلا با آن قسمتش هم کاری نداریم، من می‌گویم حاج آقای طاهری آمدند جشنواره برگزار کنند، کرسی آزاداندیشی برگزار کردند، کار‌های اقتصادی کردند، بحث فساد، بحث عدالت، فعالیت کردند کار خوبی هم کردند اصلا داریم یک بازتعریفی می‌کنیم ستاد را، اما، باز آن چیزی که از ستاد در اذهان مردم هست یک خلاء، یک فاصله جدی وجود دارد این را چطور می‌خواهید پر کنید و اصلاح کنید؟

طاهری: این زمان می‌برد، من در طرحی که دادم حداقل ۵ سال زمان می‌خواهد، کار فرهنگی، تغییر رویکرد، آن تصویر ذهنی .. و

سوال: الان این دو ساله بازخورد گرفتید؟

طاهری: بله خیلی

سوال: فکر می‌کنید بهتر شده؟

طاهری: حداقل بالای ۱۵ درصد بالاتر آمده، چون ما خودمان آسیب شناسی می‌کنیم ما روی ۱۲ درصد بودیم بالاتر آمدیم

سوال: یعنی تصویر بهتری از شما ارائه شده

طاهری: بله، همین الان که با شما صحبت می‌کنم چندین جلسه با هنرمندان گذاشتیم، حتی مثلا در حوزه کودک ورود کردیم بعضی از هنرمندان عرصه کودک را دعوت کردیم برای این که چه کار کنیم که ذهنیت ... ما پارسال ۱۳ قسمت برنامه کودک در صدا و سیما ساختیم، یعنی آمدیم با کمک صدا و سیما برای این که تصویر ذهنی روی کودکان را، این الان جواب نمی‌دهد این ممکن است ده سال دیگر جواب بدهد، ما دنبال این نیستیم یک کاری کنیم که فقط آمار بدهیم و به به و چه چه بگوییم، البته ما در جشنواره بودیم، دو سالی که بنده در خدمت مردم هستم هر دو سال در جشنواره فجر در میز تجلی اراده ملی حضور داشتیم و فیلم‌هایی را با نگاه امر به معروفی انتخاب کردیم، و فیلم‌ها هم این طور نبوده که مثلا ما، این دفعه آبی روشن را انتخاب کردیم فیلمی بوده که با نگاه امام رضایی و با نگاه یعنی عنایت ولایی آقا، به نظر ما این مسیر مسیر خوبی بوده، اگر ما در این فضا حرکت کنیم کار فرهنگی زمان بر است، دوم این که در برابر هجمه‌ای که می‌شود ما چقدر پول داریم؟ چقدر نیرو داریم؟ یعنی شما وقتی نگاه می‌کنید درست است، شما وقتی یک خبر می‌آید بیرون یک خبر کذب، من به جرات به شما بگویم بیش از ۸۰ درصد بعضی از نقل قول‌هایی که از بنده در فضای مجازی به ویژه سکو‌های آن طرف می‌شود هیچکدام را بنده نگفتم، من طرف زنگ زده حاج آقا این چیه که شما گفتید؟ می‌گویم، اصلا مثال بزنم، بنده هیچ وقت درباره لباس پرسنل بیمارستان حرف نزدم، اصلا لباس پرسنل بیمارستان به بنده چه ربطی دارد؟ الان بنده وقتی می‌خواهند من را نقد کنند می‌گویند طراح لباس. ببینید من پول دارم در برابر این هجمه بایستم و نه طرفدار دارم و عذر هم می‌خواهم خیلی از انقلابی‌ها هم حاضر نیستند از ما دفاع کنند، اصلا ما بی تفاوت نبودن را.

سوال: این که اصلا طبیعی است ما در همین رسانه هم مطالبی را بیان کردیم گفتیم مثلا فلان قضیه در رابطه با آن صحبت شده، بعد آمده رسانه آن طرفی گفته که مثلا مجری آمده تکذیب کرده موضوع را.

طاهری: حالا من اصل قضیه را توضیح بدهم، اصل قضیه یک دغدغه‌ای است که من عذر می‌خواهم در خیلی از کشور‌های غربی قانون است، ما در ایران بعنوان دغدغه مطرح می‌کنیم مسخره مان می‌کنند آن چیست؟ من از شما سوال می‌کنم، شما برای این که بانوان بروند ورزشگاه این دغدغه چند درصد جامعه است؟ ما داریم لیگ برتر برگزار می‌شود، ورود زنان هم آزاد است، شما ۱۸ تا بازی دارید در لیگ، میانگین هر بازی دو هزار تا سه هزار تا زنان می‌روند در یک بازی ممکن است ۵ هزار تا بروند و در یک بازی هزار تا بروند و در یک بازی هیچ کس نرود جمع آن می‌شود ۳۰-۳۵ هزار تا در هفته، ما برای این دغدغه زنان رفتیم تا رئیس فیفا را آوردیم ایران نشستیم صحبت کردیم رئیس جمهور و دولت همه وارد شدند که این دغدغه زنان محقق شود، من از شما یک سوالی می‌کنم، چند درصد زنان ما این دغدغه را دارند که وقتی می‌خواهند بروند برای اتاق عمل بدن برهنه شان را مرد نبیند؟ می‌خواهیم امشب رک صحبت کنیم، چند درصد زنان؟ به نظر شما هفته‌ای ۳۰ هزار تا؟ یا میلیونی‌اند؟ من آدمی داشتم حجاب خیلی اسلامی هم نداشته، از همین حجاب معمولی‌ها است، به من می‌گوید من قیامت جلوی حضرت زهرا جلوی شما را می‌گیرم، چرا؟ می‌گوید من رفتم بیمارستان بیش از ده تا مرد من را برهنه دیدند، ما یک چیزی مطرح کردیم، حالا جالب است در خیلی از کشور‌های دنیا، ببینید بروید سرچ کنید در اینترنت هست، زن وقتی به بیمارستان می‌رود امضا می‌کند می‌گوید من می‌خواهم هیچ مردی من را معاینه نکند، هیچ مردی او را معاینه نمی‌کند در خیلی از کشور‌های غربی بعنوان حق بیمار، اصلا بحث شرعی و حلال و حرام را کنار بگذارید، ما می‌گوییم این خانم می‌گوید من نمی‌خواهم مرد بدن برهنه من را ببیند، این حرف غلط است یا؟ برای دغدغه این‌ها شما این لباس بیمار را یک فکری بشود، در همان زمان ما متوجه شدیم خود وزارت بهداشت دولت آقای رئیسی این کار را کرده، اصلا ما در جریان هم نبودیم با ما تماس گرفتند ما این کار را کردیم ۱۷ مدل لباس است کتابچه آن را برای من اوردند و جالب است در اواخر دولت هم ابلاغ شده الان در ایران قانون است، یک خانمی می‌گوید آقا من دوست ندارم، اصلا بحث شرعی را کنار بگذار من نمی‌خواهم مردی من را ببیند ما آمدیم همین را مطرح کردیم بعنوان حق شهروندی برای بیمار در اتاق عمل برهنه نباشد، ببینید این را چه. من که رسانه ندارم، پول که ندارم بدهم بخرم، آن طرفی‌ها قدرت دارند این که می‌گویم شما می‌گویید، این ذهنیت برای این است، یک حرف درست را غلط جا می‌اندازند، برای همین ...

سوال: آن که بحث جنگ روانی است، بحث جنگ شناختی است، بحث رسانه‌ها است این اصلا یک بحثی، من الان شما خیلی دارید روی قانون تاکید می‌کنید و پافشاری می‌کنید، قبول، اما الان مردم از حالا افرادی که منتسب به ستاد هستند، چون واقعا نمی‌دانیم یک کسی یک برخورد بدی کرده نمی‌دانیم واقعا اصلا عضو ستاد هست یا نیست، اما آن چیزیکه در افکار عمومی منتسب به ستاد است می‌گوید که مگر نمی‌گویید قانونی عمل می‌کند پس چرا ما الان داریم برخورد‌هایی می‌بینیم که فراتر از قانون است، دلیل این چیست؟ یا شما همکاران شما نیاز به آموزش بیشتر دارند که... یا این که مثلا به قول معروف دستورالعمل‌های ستاد باید بازنگری شود، بحث قانون است دیگر ...

طاهری: من با این که خیلی از نقد‌ها را می‌پذیرم این را نمی‌پذیرم، از این طرف باشد من از این طرف می‌گویم، آقا یک نفر از قصد این کار را می‌کند ستاد را بدنام می‌کند به همین راحتی، ببینید ما، مورد داشتیم در همین شهر کرج، طرف به یک خانم بدحجاب در مغازه تذکر می‌دهد به فروشنده، فروشنده مقاومت می‌کند، درگیر می‌شود و این آقا خانم را کتک می‌زند و می‌رود در دادگاه محکوم می‌شود، به ما مراجعه می‌کند و ما در دادگاه، او خانم کارش بدست، بدحجاب بوده است ولی هیچ- وقت با یک دستمال کثیف شیشه را تمیز نمی‌کند، با یک منکر جلوی یک منکر را نمی‌گیرند.

سوال: حق برخورد نداشته است؟

طاهری: هرکس هر کاری کرد.

سوال: یک سوال پیش می‌آید، شما می‌گویید برخی از اقدامات سیاسی و برای تخریب وجه است؟

طاهری: همیشه این طور نیست، بعضی وقت‌ها مطالبه گران ما از کوره در می‌روند.

سوال: یک محورش این است، اما نکته این جاست کی باید پاسخگوی خسارت‌های اجتماعی که ازاین مسائل ناشی می‌شود باشد؟

طاهری: حرف تان درست است، ما همین کار را می‌کنیم، بنده از روزی که آمدم ببینید تنش‌های اجتماعی از قبل ازاین که من آمدم، عملکرد دیگران من نباید پاسخ دهم، درست یا غلط خودشان می‌دانند.

سوال: ما تبیین می‌کنیم؟

طاهری: شاید آن‌ها برای رفتار خودشان توجیه داشتند، دیگران را قضاوت نکنیم.

سوال: می‌گویید ما ایرانی هستیم و تصویرمان در دنیا مهم است، چون ما را در دنیا با فرهنگ می‌شناسند، یک نفر نفوذی که می‌خواهد از قصد چهره نظام و مردم ایران را تخریب کند، این وسط یک نفر و دستگاه متولی؟

طاهری: ما خودمان ورود می‌کنیم اگر مسئله‌ای باشد، ما با دستگاه قضا و فراجا و بچه‌های امنیتی و قرارگاه ثارالله و با سپاه و بسیج کاملا هماهنگ هستیم.

این جوری نیست که ما کوس انا الحق می‌زنیم، نه ما اجازه نداریم، منتها یکی از جا‌هایی که خیلی وقت‌ها با دوستان تماس می‌گیرند که ورود می‌کنند، می‌گویند این مطالبه گران آمدند و این‌ها از شما حرف شنوی دارند، شما ورود کنید برای این که قضیه را جمع کنید، پس همیشه ورود ما ورود تخریبی نیست برای این که بحران نشود.

سوال: این جا یک ایراد به وجود می‌آید، شما می‌گویید نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت، شما می‌گویید که اصل داستان این است که ستاد مردم باید احساس کنند ستاد در کنار مردم است نه بالای سر مردم، شما می‌گویید ما با دستگاه سپاه و فلان و فلان هماهنگ هستیم این تفکر ایجاد می‌شود که شما بالای سر مردم هستید نه در کنار مردم؟

طاهری: هماهنگی به چه معنا، یک مشت مطالبه گر بیایند، وظیفه پلیس این است که برخوردکند، هماهنگی یعنی این، مردم به اعتبار ما می‌آیند وسط، ولی ما می‌آییم که درگیری نشود، هم برای پلیس بد نشود و هم برای مردم.

هنر این است، ما باید به مردم یاد دهیم در مطالبه گری اخلاق مطالبه گری رعایت شود و به حاکمیت یاد دهیم در برخورد با مردم گوش شنوا داشته باشند.

سوال: چکار می‌کنید که این تفکر اصلاح شود ستاد در کنار مردم است، بالای سر مردم نیست؟

طاهری: الان یکی از چیز‌هایی که گزارشات حتی اخلاقی و اقتصادی مسئولان پیش ما می‌آید، دلیلش این است که آن‌ها به وظیفه شان عمل نمی‌کنند، می‌گویند دادیم عمل نکردند، پس مردم به ما اعتماد دارند.

همین الان گوشی‌ام را به شما نشان دهم، چقدر در حوادث چقدر پیام دارم که شما این کار را انجام دهید که این مطالبات مردمی است که ما را در کنارشان می‌بینند، این به این معنا نیست که همه کارمان درست است، ما هم انسان هستیم و شاید در جایی باید کاری دیگر انجام دهیم و اشتباه کنیم.

سوال: شاید ستاد نیاز به بهتر معرفی کردن خودش و اطلاع رسانی خودش دارد که این تصویرسازی‌ها و قابی که ساخته شده است از ستاد اصلاح شود؟

طاهری: بخشی ازاین وظیفه شما رسانه‌ای هاست، بنده زمانی که وارد ستاد شدم، یک جو عصبانی در طیفی ازجامعه وجود داشت، مبنای این حرف می‌دانید چی بود، مبنای این حرف این بود، بگذارید این حرف را بگوییم، چرا اجازه نمی‌دهید انقلابی‌ها هم حرف هاش را بگویند، این حرف را می‌زنم عده‌ای بگویند آقا مملکت دست شماست، اصلا این طور نیست، شاید جنگ شادی، هیچ کس با شادی مخالفت نمی‌کند، اصلا دین ما، یکی از مزیت‌های شیعه، بنده تخصصم ادیان است، اصلا دانشیاری‌ام ادیان است، در خیلی از کشور‌های دنیا رفتم، در دانشگاه‌ها بودم و در مراسمات هندوها، بودایی‌ها و یهودی‌ها بودم، قبل از این که این جا بیایم، یک چهره علمی و دانشگاهی بودم، تنها دینی که این را به جرات می‌گویم عزا و شادی را با هم دارد، شیعه است، اگر محرم دارد، نیمه شعبان هم دارد، غدیر هم دارد، جشن، با هم هستیم، کی با شادی مخالف است، اما ما تفکری داریم هزار سال قبل از اسلام زنان ما چادر می‌پوشیدند، من گاهگاهی بروید همین زندگی ماندانا مادر کوروش را بخوانید، من نمی‌گویم فاطمه زهرا بخوانید، همین ماندانا که شما برای ما توصیف می‌کنید، آیا او چادر نداشت روی زمین می‌کشید و در دوران هخامنش، حتی یونان و اسکندر آمد و فرهنگ برهنگی آورد ولی اشکانیان را دوباره نگاه می‌کنید و ساسانیان دوباره چادر دارند، اسلام چادر را به ایران نیاورد زنان ایران باحیا بودند اصلا برهنگی در فرهنگ ما نبوده است.

ما با برهنگی و امام می‌فرمود ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم، هیچ کس، من وقتی وارد ستاد شدم طیف عظیمی از انقلابی‌ها و مومنان گله داشتند؛ که آقا کسی حرف ما را نمی‌شنود، ما خون دادیم، طرف می‌گوید من چهارتا بچه‌ام برای این مملکت دادم و نمی‌خواهم خون‌ها پایمال شود، کجا حرف این‌ها را می‌شنود.

سوال: شما اگر الان.

طاهری: نه نه عوض نکنید.

سوال: نه بحث عوض نمی‌شود، خودتان فرمودید و کلی‌ها واکنش نشان دهند، صدای انقلابی‌ها کی گفته صدای انقلابی‌ها شنیده نمی‌شود، نمی‌گویم مقابل، یک دگر اندیش می‌گوید او در جایگاه خودش شنیده می‌شود ما کنار ایستادیم و شنیده نمی‌شویم؟

طاهری: شاید درست بگویند، این تنظیم گری باید در حاکمیت وجود داشته باشد و در حاکمیت حتی مخالف باید حرفش را بزند.

سوال: شما نقش این پل را بازی می‌کنید؟

طاهری: بله، ما شما فکرکردید این‌هایی که با ما در ارتباط هستند همه بچه انقلاب و مذهبی هستند، ما فعالان محیط زیستی داریم که خیلی هم در فضای ما نیستند، من حرفم جای دیگرست، این سوال برای چه گفتم، ببینید این قدر راحت قضاوت نکنیم که همه چیز را شما دارید، نه، این‌ها هم حرف دارند، حرف من این است، انقلابی‌ها هم حرف دارند، ممکن است آن‌ها هم حرف داشته باشند، اشکالی ندارد شما یک میزی را آماده کنید، من نه، به قول شما حاکمیتی بیایند.

سوال: حضرت آقا سال‌ها فرمودند کرسی آزاد در دانشگاه ها؟

طاهری: این که حضرت آقا در دانشگاه فرمود که متاسفانه صندلی آزاد در دانشگاه لوث شد، قرار بر این بود به قول ما بحث طلبگی کنند.

سوال: یک مقدار پاسخ‌ها کوتاه و سریع جلو برویم، شما می‌گویید شما پل بین مردم و دولت هستیم، صدای مردم به گوش دولت می‌رسانید، ستاد امر به معروف و نهی از منکر کدام صدای مردم را شنید، کدام مشکل مردم را شنید و رفت دردولت پیگیری کرد و نتیجه گرفت؟

طاهری: یک نمونه هفت تپه را کی انجام داد، هفت تپه معاون اجتماعی وقت ستاد امر به معروف که از کارگران هفت تپه بپرسید، اگر نبود معاون و بعد صداش فراگیر شد و به دولت رسید و به خاطر این قضیه معاون اجتماعی سر این قضیه پرونده برای او درست کردند و پدر ما درآمد و که آن پرونده را حل کنیم.

سوال: مثال دیگر بزنید؟

طاهری: دو تا از شهرستان‌های اطراف تهران، فساد اقتصادی شورای شهر را کشف کردیم، در دو تا از شهر‌های شمال بحث شهردار یعنی با گزارشات مردمی با کمک بچه‌های امنیتی شهردار فاسد عوض شد.

در قضیه نان اخیرا گفتند الان دست مان است، با بعضی از بچه‌های محیط زیست ارتباط گرفتیم، این‌ها حرف شان این است، ما واسطیم، نمی‌دانیم درست یا غلط است که این‌ها می‌گویند که ما می‌توانیم از بخار در هوا آّب تولید کنیم، که طرح شان را چند جا بردیم، استقبال شده است و ما کمک کردیم که به نتیجه برسانیم.

درمورد پساب شهرستان آمل، بعضی‌ها مثبت است اسم می‌برم، در زمان شهید رئیسی پیگیری کردیم و نامه دادیم، این که چقدر درست است، این که دیگر دست من نیست.

سوال: شما خیلی از نکات، بعضا می‌گویید که ما در کنار دولت هستیم که به دولت کمک کنیم، خیلی جا‌ها نقد‌های شما را به دولت می‌بینیم، ستاد در کنار دولت است یا یک نهاد نقاد دولت؟

طاهری: شما می‌روید جلوی آینه، نشان می‌دهد این جای بدن تان لکه است، این خوب است یا بد است، اگر نگاه مان، بار‌ها اعلام کردیم، از دولت و از شخص آقای رئیس جمهور و از مجلس حمایت می‌کنیم، وظیفه ما این است و ما جزو نظام هستیم، این به معنی این نیست که اگر گزارش فسادی آمد ما ساکت باشیم.

سوال: ستاد می‌گوید این‌ها را مطرح می‌کند که زمین بازی را عوض کند، وظایف خودش.

طاهری: شما حلش کن، من به بعضی از معاونین فرهنگ و ارشاد نقد داریم، به وزیر نامه نوشتیم که این نباید این جا باشد و این چند تا اشکال دارد، همان جا هم تشکر کردیم و اگر مسئله‌ای که بوده است گفتیم.

قرار نیست که همه چیز را در بوق و کرنا، دزد دزد گفتن در کشور مشکلی را حل نمی‌کند، آبروی همه را ببریم مشکلی را حل نمی‌کند.

سوال: مخصوصا الان که اتفاقا

طاهری: الان نیاز به انسجام داریم.

سوال: در شرایطی که این انسجام ملی و همبستگی ملی بسیار از گذشته چطور عمل می‌کنید که این انسجام ملی را بیشتر کند و باعث تفرقه و دوگانگی‌ها نشود؟

طاهری: انسجام البته سعی کنیم که با واژگان بازی نکنیم، انسجام یعنی یک دست بودن همه مردم، با تمام تفاوت و سلایقی که دارند، از نظر سیاسی، مذهبی باید همه برای هم احترام قائل شویم در حقوق شهروندی.

جالب است که بدانید بالاترین حقوق اقلیت را اسلام دارد، من تز ارشدم گفتگوی اسلام و مسیحیت کار می‌کردم به یک سندی رسیدم، سندی که پیامبر فرمودند و امیرالمومنین نوشتند و بسیاری از صحابه آن را امضا کردند و الان در دیر مصر وجود دارد.

پیامبر در آن تاکید شده است که هیچ- دیری نباید تخریب شود به جای آن مسجد ساخته شود، کشیش‌ها باید آزاد باشند، مفصل است.

یادم است که وقتی این را آوردم، مشاور من استاد آمریکایی بود آقای پرفسور لگن هوزن که به من گفت چنین سندی را دارید و این را رو نمی‌کنید و این اسلام ماست که می‌گوید هم حق دارند.

ما می‌گوییم باید، این انسجام که به این معنانیست که بنده دیدم در حاکمیت اشکالی وجود دارد که می‌تواند نگاه مردم به حاکمیت را غلط کند.

اشکالی وجود دارد و فرهنگ عمومی چند هزارساله من را خدشه دار می‌کند، من ساکت باشم.

سوال: رویکرد و پیگیری شما و سایر همفکران وهمکاران شما این باشد که این انتقاد و پیگیری در راستای اصلاح و تقویت نظام باشد کسی نمی‌تواند به این ایراد بگیرد، این بحثی ندارد؟

طاهری: ممکن است در این مسیر برخی‌ها در این ادبیات شان عدالت را رعایت نکنند، ممکن است بله قبول دارم، کار درستی هم نیست.

ممکن است کسی در این وسط اهانت کند، ما در تمام دوره‌های ماان گفتیم.

سوال: این نکته خیلی مهمی است؟

طاهری: این ممکن است، انسان‌ها همه یک جور نیستند، همه توان شان یکی نیست.

سوال: باید مدیریت شود، دارد آسیب جدی و تصویر جمهوری اسلامی خط خطی می‌کند؟

طاهری: حضرت آقا جمله‌ای دارد، متاسفانه نسبت به کلام حضرت آقا سهل انگاریم، شاید روزی در تاریخ بنویسند که ما مردم ایران چقدر ناشکر بودیم، حضرت آقا رفتند برای ما تعریفی کنند در سبک زندگی، گفتند سبک زندگی ایرانی – اسلامی، نکته دقیقی است، این طور نیست که بگوییم که برخی‌ها به می‌گویند که شما دنبال عفاف و حجاب هستید، کی گفته است.

ما با دوگانه معیشت و حجاب مخالف هستم، وظیفه دولت هم معیشت است و هم حجاب. یعنی هم اقتصاد وهم فرهنگ.

سوال: چرا برآیندی که از ستاد در افکار عمومی است همه فکر می‌کنیم که نود درصد کار ستاد فقط حجاب است.

شما مواردی را مطرح کردید که خیلی‌ها برای اولین می‌شنوند؟

طاهری: من این گزارشم روی سایتم است، جالب است کنارش نوشته خط معروف، ماهانه اخبار داخلی داریم، مجله داخلی خودمان، هر ماه تولید می‌شود، آن هم است، مردم بروند ببینند.

سوال: چند درصد فعالیت ستاد در حوزه حجاب است؟

طاهری: من تکلیف حجاب دارم.

سوال: درست است ما قانون داریم؟

طاهری: من با منتقدین می‌شینم و زیاد حرف می‌زنم، من گفتم شما جای من، این قانون من را موظف کرده است، انجام بدهم یا ندهم، من اگر انجام ندهم، همان قانون گردن من را می‌گیرد که شما ترک فعل کردید.

سوال: چرا مردم ما با عملکرد ستاد در حوزه حجاب فکر می‌کنند که آزادی‌های فردی شان محدود می‌شود؟

طاهری: این نکته خوبی است، من بار‌ها به مردم می‌گویم.

من می‌گویم شما آن چیزی که ما می‌گوییم قانون است و دارد اجرا می‌شود، این را بررسی کنید، اگر ما وارد حوزه شخصی کسی شدیم، وارد خانه کسی شدیم، اگر گوشی کسی را گرفتیم و گفتیم این را چرا در گوشی دارید و گزارش دادید، وقتی طرف برهنه می‌آید، شما خیلی جا‌های دنیا رفتید، خیلی را در دنیا پلیس جمع می‌کند، قبول دارید این را، بخشی از آرایش‌ها و بخشی از پوشش‌ها وبخشی از برهنگی‌ها، شما می‌دانید در فرانسه گاهگاهی تا چند هزار یورو جریمه کسی است که آن لباس.

این دارد در ایران این را می‌پوشد، یک آدم مذهبی، مادر شهیدی، خواهر شهیدی این را می‌بیند و ناراحت می‌شود و این را گزارش می‌کند، آیا برخورد سلبی در همه جا بدست، اگر این است اگر برخورد سلبی بدست، چرا پلیس با راننده‌ای که تند می‌رود و ویراژ می‌رود برخورد می‌کند، برخورد بدست، ماشینش را می‌خواباند و جریمه می‌کند، برخوردسلبی است، چرا با کسی که چاقو و قمه، این برای جسم و سلامت ماست، این را برای فرهنگ و روان ماست.

عادلانه و منصفانه نگاه کنیم، ممکن است در فرآیندی که انجام می‌شود خبطی باشد، خطایی باشد، طبیعی است.

سوال: شما الان تشکل‌های مردمی دارید، برخی از این تشکل‌های مردمی نگرانی‌هایی وجود دارد که اقدامات خودسرانه دارند و باعث این آسیب می‌شوند و چطور نظارت می‌کنید، مثلا اقدام تنبیهی در این‌ها چیست؟

طاهری: ما مواردی داشتیم که مجوزشان تمدید نکردیم، می‌دانید که مجوز تمدید نشود.

سوال: مثلا بگویید بابت این که رفتند با مردم برخورد نادرستی داشتند یک آمار به ما بدهید؟

طاهری: این‌ها آماری نیست، خیلی‌های شان ثبت نمی‌شود.

سوال: مثلا بگویید ده تا تشکل تان را در سال گذشته ابطال کردید؟

طاهری: هر تشکلی که زیر نظر ماست، هر کسی که ادعا می‌کند که مال ما نیست، تشکل‌هایی که برای ماست، گزارش یکی دو مورد داشتیم، یک مورد کرج و یکی دو جای دیگر، از ما خیلی گله‌مند شدند.

یا ما مواردی داشتیم که مثلا یک تشکلی گفته است که من می‌خواهم در بحث مبارزه با فساد در بانک یا معدنی یا جایی ورود پیدا کنم، ما بررسی کردیم که این صلاحیت ندارد نگذاشتیم.

ما گفتیم آزاد، مگر همه زیر نظر ماست، امر به معروف بعضی‌ها تزی دارند، که امر به معروف واجب شرعی است و برگردن همه ماست و برهمه ما واجب است، اصلا وظیفه ندارم مجوز بگیرم و کارخودم را انجام می‌دهم، ربطی به من دارد، آن ذهنیت را می‌آورد، ما ابزار قدرت به معنای تحکم که نداریم، ما قانون داریم.

سوال: ستاد بیشترین یک ستاد سخت برای اقدامات سختگیری است یا فرهنگ سازی؟

طاهری: ما تمام برنامه‌های مان ایجابی و فرهنگی است.

سوال: الان می‌گویید نسبت به گذشته انتقاد دارید؟

طاهری: برخی‌ها جا‌ها بله، برخی‌ها نه، موارد انتقادی در گذشته وجود داشته است.

سوال: شما اقدامات فرهنگی می‌کنید ولی اقدامات فرهنگی تان چندان در افکار عمومی برجسته نیست، فکر می‌کنید نیاز به خلاقیت دارد، باید روش‌های جدید ایجاد شود؟

ما در ستاد عملکرد فرهنگی در افکار عمومی نیست؟

طاهری: بودجه فرهنگی به ستاد چقدر دادید، علتش این است، دستگاه‌ها وظیفه دارند، چند دستگاه به وظیفه اش عمل کرده است، در دستگاه هفت تا کارگروه درست کردیم و داریم بررسی می‌کنیم.

ما روی بودجه فرهنگی حرف داریم، هنوز مخالفم یک بودجه فرهنگی که باید روی زیرساخت ورزش، هنوز پیست دوچرخه سواری با چوب استاندارد ندارید، قیمت یک دوچرخه که ژاپنی سوار می‌شود هشت میلیاردست ولی ما نداریم، می‌رویم در مسابقه می‌بازیم، ما می‌گوییم چرا این پول می‌دهید به یک فوتبالیست فقط.

ما در همه حوزه‌ها ورود کردیم، فحشش را می‌خوریم، این‌ها مافیا دارد پشتش، این که وقتی این حرف را زدید خیلی‌ها مخالف شما می‌شوند.

نکته مهم‌تر کار فرهنگی زمان می‌برد، ما روی دانش آموزان کار می‌کنیم، روی بچه ها، توقع نداشته باشید با آن ذهنیت و با این دشمن و این هجمه‌ای که تمام دنیا علیه ماست، با دو سال با یک بودجه محدود و نیروی محدود در دو سال کن فیکون کنیم.

سوال: اگر این توقع را داشته باشیم، توقع غیر منطقی است، اکثر جامعه هدف تان جوانان است، جوانانی که عملکرد ستاد را عاملی برای محدودیت خودش در آزادی می‌بیند.

طاهری: این در فضای مجازی.

سوال: اصلا هرجا این تفکر اجتماعی که متاسفانه حاکم شده است، این تفکر و این جامعه هدف که شما را محدودکننده خودش می‌داند چطور می‌خواهید اصلاح کنید؟

طاهری: ما بخشی در آموزش تشکل‌ها می‌دهیم که آن‌ها واسطه شوند در آن جا و بخشی کار‌های فرهنگی شروع کردیم و رسانه‌ای و صدا و سیما رایزنی می‌کنیم برای ساخت سریالی در تراز آقای قاضی که بتوانیم که مطالبه گری را راه بیاندازیم که زمان می‌برد و بودجه می‌خواهد.

یک سریال چقدر بودجه می‌خواهد، باید بروم این ور و آن ور که بتوانم بودجه از چارجا جور و تهیه کنم.

سوال: در اصلاح نگاه جوانان مان در ستاد موفق بودید در این دو سال؟

طاهری: بخشی، راضی کننده هم نیست، مطابق با امکانات راضی کننده است، خیلی وقت‌ها این گزارش را دوستان می‌بینند، خیلی از منتقدین می‌بینند، خودشان اعلام می‌کنند که ما اصلا فکر نمی‌کردیم، چرا خودش را نشان نمی‌دهد، در این دریای متلاطم تهاجم علیه نظام، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های ماهواره‌ای علیه نظام این صدا به جایی نمی‌رسد.

سوال: جمع بندی و از این فضای مجازی چطور استفاده می‌کنید برای اصلاح این نگاه؟

طاهری: در فضای مجازی طرح‌هایی داریم که کار می‌کنیم در این مدت و بعضی هاش را رفتیم و سعی می‌کنیم در بعضی جا‌ها سیاست خاموش داشته باشیم.

از مردم خواهش می‌کنم درب ستاد به روی همه منتقدین حتی مخالفین بازست، مدعی هم نیستیم که هر کاری کردیم درست است، انسانیم. جایز الخطاییم، این برنامه ماست انجام دادیم، برنامه ما را ببینید اگر هر انتقاد و نکته‌ای دارید و هر پیشنهادی دارید ما در خدمت شما هستیم.

درب ستاد بازست، بیایید با هم بشینیم و با هم گفت‌و‌گو می‌کنیم، بدانید کشور برای همه ماست، حضرت آقا هم فرمود، این ایران بزرگ در این چند صد سال نباید خیلی ازش، نباید بگذاریم که دشمن ازش سوءاستفاده کند.

این فرهنگ، زبان، پوشش، قومیت‌های مختلف تحت لوای، این ارزش است و باید براش تلاش کنیم، ضعف‌های مان را می‌پذیریم، درب ستاد هم بازست، تشریف بیاورید ما در خدمت شما هستیم.

سوال: مسئله این افکار عمومی است که نه بیانیه کاریش می‌کند، نه شعار کاری می‌کند، فقط آن تجربه روزمره مردم و این تعامل شما و مردم آن را می‌سازد؟

طاهری: استمرار، باید آن قدر استمرار داشته باشد.