به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی حملات پی در پی چهارشنبه شب هواپیما‌های جنگی رژیم صهیونیستی به چادر‌های آوارگان در محله‌های النصر و تل الهوا در شهر غزه، ده‌ها نفر که بیشتر آنها کودک هستند، شهید و زخمی شدند.

شبکه فلسطین الیوم نیز گزارش داد که در نتیجه حمله هوایی ارتش رژیم اشغالگر به چادر‌های آوارگان در غرب شهر غزه، پنج نفر شهید شدند.

شبکه قدس نیز به نقل از اورژانس غزه گزارش داد که پس از هدف قرار گرفتن چادری در نزدیکی میدان ابومازن در غزه توسط ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل، ۲ نفر شهید و ۶ نفر که بیشتر آنها کودک و زن هستند، به بیمارستان منتقل شدند.

این خبرگزاری همچنین اضافه کرد که پس از هدف قرار گرفتن چادری در نزدیکی مجتمع ایتالیایی‌ها در محله النصر شهر غزه، ۱۵ نفر زخمی شدند.

خبرگزاری شهاب فلسطین هم با انتشار گزارشی از خلاصه‌ای از حملات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به شهر غزه افزود: در نتیجه هدف قرارگرفتن خانه‌ای در محله صبرا، سه فلسطینی شهید و چند نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین بر اثر هدف قرار دادن چادری در نزدیکی مجتمع ایتالیایی، ۱۵ زخمی از محل به بیمارستان منتقل شدند.

هدف قرار گرفتن مجتمع آپارتمانی در منطقه یرموک، چهار زخمی به همراه داشت و بمباران چادر آوارگان در نزدیکی میدان ابومازن، ۴ نفر از جمله سه کودک شهید شدند.

خبرگزاری شهاب افزود که بمباران مناطق تحت نفوذ ارتش رژیم صهیونیستی در محله‌های «صبره»، «زیتون»، «زرقاء» و «ابو اسکندر» در شمال غزه ادامه دارد.