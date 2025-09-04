شرکت خودروسازی جگوار – لندرور انگلیس (JLR) هدف حمله سایبری قرار گرفت و خطوط تولید این شرکت خودروسازی را به تعطیلی کشاند و فعالیت فروش و ثبت سفارش خودرو‌ها را متوقف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، به عقیده کارشناسان، این حمله که در پی آن بخشی از اسناد طراحی و مهندسی این شرکت سرقت شده خسارات سنگینی به آن وارد کرده است.

هنوز مقامات این شرکت درباره میزان خسارت وارد شده و پیامد‌های آن گزارشی منتشر نکرده‌اند.

همچنین حمله سایبری به این شرکت صد‌ها هزار مشتری گذشته و حال این شرکت را درباره سرقت اطلاعاتشان در نگرانی فروبرده است.

به عقیده کارشناسان این حمله ضعف امنیت سایبری در صنعت خودروسازی انگلیس و آسیب پذیری آن را آشکار کرده است.

رخنه گران که رسانه‌های انگلیس می‌گویند خود را "شکارچیان پراکنده لاپسوس" معرفی کردند گفته‌اند تولید جهانی این شرکت خودروسازی را مختل کرده و اسناد محرمانه این شرکت را به دست آورده‌اند و نمونه‌هایی از آن را نیز به نمایش گذاشتند.

رسانه‌های انگلیس می‌گویند رخنه گران یا هکر‌هایی که پیشتر شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای «ام.‌اند. اس» در انگلیس را هدف قرار دادند در این حمله سایبری نقش داشتند و توانستند به اطلاعات داخلی این شرکت دست یابند.

مدیران این شرکت گفته‌اند رخته گران در پی اخاذی‌اند.

شرکت‌های دولتی و خصوصی در انگلیس تا کنون بار‌ها هدف حملات سایبری قرار گرفته و تولید و عرضه خدمات در آنها برای مدتی متوقف یا دچار اختلال شدید شد. در برخی از این حملات نیز اطلاعات صد‌ها هزار مشتری به سرقت رفته است.