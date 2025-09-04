پخش زنده
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام ۲ عملیات موشکی و پهپادی به ۲ هدف مهم در قدس و حیفا در سرزمینهای اشغالی فلسطین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیهای تاکید کرد که نیروی موشکی نیروهای مسلح یمن با یک موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین ۲، یک هدف مهم و حساس دشمن صهیونیستی را در غرب قدس اشغالی هدف قرار داد.
وی تاکید کرد که به لطف خدا، هدف این عملیات با موفقیت محقق شد و باعث فرار میلیونها صهیونیست غاصب به پناهگاهها شد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: در همین زمینه، نیروی پهپادی نیروهای مسلح یمن با استفاده از یک پهپاد، یک هدف حیاتی دشمن صهیونیستی را در منطقه اشغالی حیفا هدف قرار داد.
وی اشاره کرد که این عملیات به لطف خدا با موفقیت به هدف خود دست یافت.
یحیی سریع افزود که این عملیاتها، در راستای حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مجاهدین عزیزشان و در پاسخ به جنایات نسلکشی و گرسنگی که دشمن صهیونیستی علیه برادرانمان در نوار غزه مرتکب شده است و در چارچوب پاسخ اولیه به تجاوز اسرائیل علیه یمن انجام میشود.
وی اشاره کرد که این عملیاتهای نظامی دقیق در حالی انجام میشود که مردمِ یمنِ آزاد و مستقل، همراه با همه مسلمانان آزاده برای بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام و سالگرد تولد کسی که به اعراب نام، تاریخ و هویت بخشید و آنها را در یک امت واحد اسلامی متحد کرد و با یاری خداوند، آنها را به شکوه، قدرت و پیروزی رساند و به آنها دستور داد که از مظلومان حمایت کنند و در برابر دشمنان امت اسلام بایستند و قیمومیت آنها را نپذیرند، آماده میشوند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان تاکید کرد که «ما به انجام وظایف دینی، اخلاقی و انسانی خود در قبال برادرانمان در غزه تا زمان لغو محاصره و توقف تجاوز علیه آنها ادامه خواهیم داد.»
روز سه شنبه نیز ارتش یمن از چهار عملیات با استفاده از چهار فروند پهپاد علیه اهدافی در سرزمینهای اشغالی خبر داده بود.
نیروهای مسلح یمن طی ماهها و روزهای گذشته در واکنش به تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و قتل عام مردم بی گناه فلسطین، دهها فروند موشک و پهپاد به سمت فلسطین اشغالی پرتاب کردهاند.
نیروهای ارتش یمن متعهد شدهاند تا زمانی که رژیم صهیونیستی حملات خود را به غزه متوقف نکند، حملات به کشتیهای این رژیم یا کشتیهای عازم سرزمینهای اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد.