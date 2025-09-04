خواهر مهدیه اسفندیاری، بانوی آزاده ایرانی مهمان برنامه «نوسان» بود و ابعاد تازه‌ای از وضعیت او را در زندان فرانسه بازگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خواهر مهدیه اسفندیاری تشریح کرد: قرار بود وکیل آدرسی را برای آزادی مشروط ارائه بکند، که این درخواست توسط قاضی رد شد و قاضی اعتراض مجدد ما را رد کرد. فعلاً منتظر برگزاری دادگاه خواهرم هستیم. اعلام شده که دو تا شش ماه دیگر دادگاه برگزار خواهد شد.

خواهر مهدیه اسفندیاری ادامه داد: هنوز مشکلات خواهرم در زندان رفع نشده است. ایشان مشکل حجاب داشت. حتی یکبار اعلام شد که می‌تواند از کلاه در حیاط زندان استفاده بکند، اما وقتی از سفارت به ایشان کلاه دادند، کلاه را به خواهرم ندادند و خواهرم به‌خاطر حجاب سعی می‌کند بیشتر در سلول انفرادی باشد. از آنجایی که خواهرم بیماری قلبی دارد و جزو پروتکل‌های زندان بازرسی بدنی عریانی است، به دکتر هم مراجعه نمی‌کند. دارو‌هایی هم که قرار بود از طریق سفارت به دست ایشان برسد، تحویل ندادند. تحقیر و تهدید هم در زندان به ایشان شده، که بیشتر به‌خاطر حجاب است. قبلاً هر ازگاهی مواد غذایی به دستش می‌رسید، اما از اوایل اردیبهشت اعلام شده که دیگر مواد غذایی به دستش نمی‌رسد.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت امور خارجه در آزادی خواهر شما چه کمکی کرده؟ گفت: من از روز اول از طریق وزارت امور خارجه پیگیر ماجرا هستم، اما متاسفانه روند پرونده خواهرم کند پیش می‌رود. باید ایران روند پیگیری پرونده را تغییر بدهد.