رسانه رسمی کره شمالی اعلام کرد که در دیدار رئیس جمهوری این کشور و همتای روس آن در چین، پوتین از نظامیان پیونگ یانگ قدردانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری کره شمالی اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در جریان دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی از سربازان پیونگ یانگ که در جنگ اوکراین در کنار مسکو می‌جنگند؛ تمجید کرده است.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری کره شمالی نیز در این دیدار تأکید کرده که پیونگ یانگ به حمایت از مسکو ادامه خواهد داد.

پیشتر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه درباره این دیدار گزارش داده بود که اون در دیدار با پوتین گفته که اگر کره شمالی به هر شکلی قادر به کمک به روسیه باشد، قطعاً این کار را خواهد کرد. این یک وظیفه برادرانه است.

پوتین نیز با ابراز خرسندی از ایجاد فرصتی برای برگزاری دیدار جداگانه با کیم جونگ-اون گفت: روابط روسیه و کره شمالی به طور ویژه در حال توسعه است.

رئیس جمهور روسیه همچنین به نقش نظامیان کره شمالی در آزادسازی منطقه کورسک روسیه اشاره کرد و افزود که این همکاری با معاهده مشارکت راهبردی جامع بین مسکو و پیونگ‌یانگ کاملاً منطبق بوده است.

وی افزود: روسیه هرگز نقش کره شمالی را در مبارزه با نئونازیسم مدرن فراموش نخواهد کرد. سربازان کره شمالی در منطقه کورسک با شجاعت جنگیدند.