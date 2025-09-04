پخش زنده
رسانههای نیجریه از کشته شدن ۲۹ نفر بر اثر غرق شدن یک قایق در شهر «گوساوا» در منطقه «مالالی» خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الحاج عبد الله بابا - آرا، رئیس سازمان اورژانس نیجریه گفت: ۲۹ نفر در حادثه غرق شدن قایقی در شهر گوساوا در منطقه مالالی ایالت نیجر در غرب این کشور کشته شدهاند.
زمان وقوع این حادثه حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز سهشنبه هفته جاری اعلام شد که این قایق حامل ۹۰ مسافر از جمله زنان و کودکان بود.
این قایق با ۹۰ سرنشین از تونگان سول در منطقه شاگونو حرکت کرده بود و برای دیدار با یک خانواده داغدار به دوگا میرفت.الحاج عبد الله بابا - آرا، با بیان اینکه ۲۹ جسد پیدا شده و ۵۰ نفر زنده نجات یافتند، افزود: ۲ نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستوجو و نجات ادامه دارد.
به گفته رئیس سازمان اورژانس نیجریه، تصور میشود که اضافه بار و برخورد قایق با تنه یک درخت، باعث این حادثه شده باشد.