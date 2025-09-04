به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، مراسم تقدیم استوارنامه با حضور نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی ایران و مقامات دفتر ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه و اروپایی کرواسی برگزار شد. در این مراسم همچنین نِوِن پلیکاریچ، مشاور رئیس جمهور کرواسی در سیاست خارجی و اروپایی، تومیسلاو لندیچ، مدیر اداره امور سیاسی وزارت امور خارجه و اروپایی و ایوان موتاویچ، دستیار مشاور رئیس جمهور کرواسی در سیاست خارجی و اروپایی، زوران میلانوویچ، رئیس جمهور را همراهی کردند. پیشتر سعید خطیب‌زاده معاون فعلی وزارت امورخارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی عهده‌دار این سمت بود.