امیرحسین غریب نژاد، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کرواسی امروز استوارنامه خود را به آقای زوران میلانوویچ، رئیس جمهور این کشور، تقدیم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، مراسم تقدیم استوارنامه با حضور نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی ایران و مقامات دفتر ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه و اروپایی کرواسی برگزار شد. در این مراسم همچنین نِوِن پلیکاریچ، مشاور رئیس جمهور کرواسی در سیاست خارجی و اروپایی، تومیسلاو لندیچ، مدیر اداره امور سیاسی وزارت امور خارجه و اروپایی و ایوان موتاویچ، دستیار مشاور رئیس جمهور کرواسی در سیاست خارجی و اروپایی، زوران میلانوویچ، رئیس جمهور را همراهی کردند. پیشتر سعید خطیبزاده معاون فعلی وزارت امورخارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی عهدهدار این سمت بود.