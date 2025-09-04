به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، سهامداران پروژه نیروی انتظامی اراک ۲۰ سال پیش به امید خانه دار شدن در این طرح سرمایه گذاری کردند و امیدوار بودند، اجرای آن بتواند تا حدودی گره کور خانه‌دار شدن آن‌ها را باز کند اما این طرح پس از ۲۰ سال که از کلنگ زنی آن می گذرد پیشرفت مناسبی ندارد.

نزدیک به ۲۰ سال از کنگ زنی پروژه نیروی انتظامی اراک می‌گذرد ولی متأسفانه پیشرفت کار ۴۰ درصد هم نشده وشکایات اعضا به فرماندهی انتظامی استان ودادگاه اراک راه به جایی نبرده. لطفأ شما به داد ما برسید.