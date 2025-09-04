شهروند خبرنگار ما در پیامی خواستار تجهیز دکل‌های مخابراتی به پنل‌های خورشیدی شده است تا در زمان قطعی برق، اینترنت و شبکه مخابراتی در دسترس باشد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بسیاری از آنتن های مخابراتی در نقاطی دور از دسترس برق شهری نصب می شوند و به صورت مداوم نیاز به انرژی الکتریکی وجود دارد. تنها ابزار تامین مداوم انرژی الکتریکی برای این تجهیزات، برق خورشیدی است که با قرار گرفتن در کنار دکل و از طریق باتری های مخصوص می تواند برق دکل های مخابراتی را تامین کند.

پنل های خورشیدی انرژی موجود در نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام علیکم، از وزارت ارتباطات می‌خواهم هرچه سریعتر دکل‌های مخابراتی را به پنل‌های خورشیدی واینورتر مجهز کند و برق خورشیدی در باتری‌ها ذخیره بشه و موقع رفتن برق آنتن و اینترنت قطع نشود. در مناطق کوهستانی و صعب العبور حوادث ناخواسته، چون تصادف. عقرب گزدکی و... پیش می‌آید و باعث از بین رفتن انسان میشه، فقط به دلیل نبود آنتن و زنگ زدن به اورژانس و دور بودن از مناطق درمانی.