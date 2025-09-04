به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: پایگاه خبری توان نگار می‌تواند به‌عنوان پلی بین سازمان بهزیستی و جامعه هدف عمل کند و با قلمی عادلانه و زبانی شفاف، مشکلات و مسائل این قشر را به گوش مسئولان برساند.

در آیینی با حضور رئیس سازمان بهزیستی از پوستر هشتمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان و آغاز به کار رسمی پایگاه خبری توان‌نگار اولین پایگاه خبری معلولان در محل باغ چهل‌ستون اصفهان رونمایی شد.

سمیه کریمی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در این مراسم از میزبانی هشتمین دوره جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان کشور در اصفهان خبر داد و ابراز امیدواری کرد پایگاه خبری توان نگار بتواند به‌عنوان پلی بین سازمان بهزیستی و جامعه هدف عمل کند و با قلمی عادلانه و زبانی شفاف، مشکلات و مسائل این قشر را به گوش مسئولان برساند.

سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور هم در این مراسم با اشاره به ده چرخش تحول‌آفرین در سازمان بهزیستی، گفت: یکی از این چرخش‌ها، حرکت از انزوا و تفکیک‌سازی به تلفیق‌گرایی و اجتماعی‌سازی است.

وی برگزاری جشنواره خبرنگاران معلول، ایجاد خبرگزاری آنلاین معلولان و راه‌اندازی خانه بزرگ هنر معلولان را در راستای این هدف دانست و گفت: باتوجه به هنرنمایی معلولان در شهر فرهنگ وهنر اصفهان، سازمان بهزیستی آماده برای ایجاد خانه بزرگ هنر معلولان در اصفهان است.

وی از ایجاد گالری بین‌المللی دستاورد‌های افراد دارای معلولیت به شکل مجازی و فیزیکی خبر داد و گفت: این گالری فرصتی برای نمایش آثار هنری معلولان در سطح بین‌المللی و تبادل فرهنگی خواهد بود.

رئیس سازمان بهزیستی در پایان از هنرمندان معلول اصفهانی به‌خاطر هنرنمایی زیبا و تأثیرگذارشان قدردانی کرد.