شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از پرسه سگهای ولگرد و سرگردان در معابر و خیابانهای منطقه رواسان تبریز گلایه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حضور گلهای سگهای سرگردان و ولگرد در مناطق حاشیهای، از جمله معضلات تبریز در سالهای اخیر است و شهروندان با وجود سگ ها آرامش و آسایش خود را از دست داده اند و خواستار جمع آوری این سگ ها از سطح شهر هستند.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با عرض سلام و خسته نباشید
از مسئولین و عوامل زحمت کش و پرتلاش شهرداری محترم منطقه ۷ تبریز درخواست و تمنا داریم به وضعیت سگ های ولگرد در منطقه رواسان رسیدگی کنند تعدادشان به شدت افزایش یافته و شب ها سر و صدای زیاد و مهیبی ایجاد می کنند.
با تشکر