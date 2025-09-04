مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: تجهیزات ورزشی و بهداشتی در بین مدارس محروم ۳۴ منطقه و ناحیه آموزش و پرورش استان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،صادقی با اشاره به توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی در بین مدارس محروم ۳۴ منطقه و ناحیه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: ارزش این تجهیزات ۶ میلیارد تومان است.

وی افزود:همزمان با توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی ۱۵ اتاق بهداشت با تجهیزات مختلف از جمله تخت معاینه، ترازو، قدسنج، تابلوی معاینات چشمی، مولاژ و جعبه کمک‌های اولیه ایجاد شد.