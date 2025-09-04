به گفته فرحبخش از این میزان ۱۲ میلیارد سهم شهرداری کرمان و بقیه توسط سازمان مدارس استثنایی کشور تامین می‌شود.

اختصاص ۳۲ میلیارد تومان، برای ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، فرحبخش در جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۸۶۰ معلم تدریس اولی، امسال به ظرفیت معلمین استان افزوده می‌شود افزود: از اختصاص ۳۰ میلیارد برای تجهیز مدارس استثنایی استان خبر داد.

در این جلسه معاون وزیر آموزش و پرورش از آموزش و پرورش استان خواست، در کنار اعتبارات ملی، تجهیز مدارس را نیز در اولویت قرار دهد.

سالار قاسمی از تخصیص یک همت برای ادامه تحصیل جاماندگان از تحصیل خبر داد و افزود: محمد علی طالبی استاندار کرمان هم در این نشست برای تخصیص ده میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز مدارس استثنایی قول مساعد داد.

وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این جلسه گفت تاکنون ۵۳۵ میلیارد تومان برای ساخت مدارس تخصیص داده شده است.

وی از شناسایی مدارس برای مولد سازی در بحث اجرای زیرساخت‌های ورزشی نیز خبر داد و گفت تاکنون ۵۴ مدرسه، برای احداث زمین چمن و سالن ورزشی شناسایی شده است.