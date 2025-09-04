به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در پژوهشی با طراحی، سنتز، مشخصه‌یابی و ارزیابی عملکرد نانوکامپوزیت هیدروژلی برپایه ترکیب‌های طبیعی موفق به ارائه شیوه نوینی برای درمان بیماری روماتیسم مفصلی شده است.

پرستو کشتی آرا افزود: این طرح پژوهشی حاصل نتایح استخراج شده از رساله دکتری شیمی است که با هدایت حسن حدادزاده و سیده زهره میراحمدی زارع و مشاوره دکتر حسین فرخ‌پور به نتیجه رسیده است.

این پژوهشگر نانویی با بیان این که آرتریت‌روماتوئید یا همان روماتیسم (RA)، شایع‌ترین بیماری التهابی مفاصل بوده و جزو بیماری‌های خودایمنی مزمن محسوب می‌شود، تاکید کرد: در مراحل اولیه این بیماری، به‌منظور کاهش درد و التهاب، درمان با استفاده از دارو‌های مسکن و ضدالتهابی همچنین روش‌های غیردارویی مانند اصلاح سبک زندگی انجام می‌گیرد. اما با پیشرفت بیماری، شرایط التهابی به تخریب تدریجی مفاصل منجر شده و حرکات بیمار را محدود می‌کند که در این مرحله، استفاده از دارو‌های با توانایی محافظت از ساختار‌های مفصلی اهمیت پیدا می‌کند.

پرستو کشتی آرا با اشاره به ابداع سامانه‌‏های دارورسانی نوین در سال‌های اخیر، به‌منظور کاهش عوارض جانبی و میزان مصرف دارو‌های معمول، گفت: از بین این تحقیقات حاصل شده به‌کارگیری نانوحامل‌ها به دلیل پایداری بیشتر، سمیت کمتر، قابلیت اصلاح سطح، توانایی حمل چند نوع دارو به طور هم‌زمان، زیست‌تخریب‌پذیری و زیست‌سازگاری بیشتر موردتوجه قرار گرفته‌اند.

دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: در این پژوهش، نوع جدیدی از نانوحامل‌های هسته-پوسته بر پایه هیدروژل صمغ‌های طبیعی کندر و کتیرا که در طب سنتی برای کاهش التهاب به کار می‌روند و شبکه‌ای از پلی فنول و نانوذرات طلا که پایه ساخت دارو‌های سنتزی در درمان بسیاری از بیماری‌ها هستند، به همراه ماده موثره ژل رویال زنبورعسل با ویژگی‌های ثابت شده در تنظیم سیستم ایمنی در این نانوکامپوزیت بارگذاری شد.

وی با اشاره به بررسی ویژگی‌های ضدالتهابی این نانوکامپوزیت در مرحله برون‌تنی بر روی رده سلول‌های ماکروفاژی موش و نیز ارزیابی آن در شرایط درون‌تنی بر روی مدل‌های رماتیسم این حیوان، بیان کرد: معاینات بالینی، میزان فاکتور‌های التهابی در خون، عکس‌های رادیولوژی، و رنگ‌آمیزی بافت مفصل نشان دادند که نانوکامپوزیت تهیه شده کمترین عوارض جانبی را به دنبال داشته و می‌تواند گزینه مناسبی برای درمان رماتیسم باشد.

کشتی آرا به هزینه‌های بسیار کم تامین مواد اولیه و تولید این نانوکامپوزیت در مقایسه با انواع دارو‌های تجاری موجود برای درمان این بیماری به سبب تهیه از مواد اولیه با منشأ گیاهی و طبیعی بومی کشور اشاره کرد و افزود: باتوجه‌به در اختیار داشتن دانش فنی کامل تولید این محصول، در صورت تأمین منابع مالی می‌توان گامی در راستای درمان بیماری‌های خودایمنی برپایه ترکیب‌های طبیعی بومی با بهره‌گیری از فناوری نانو برداشت.

این پژوهش که با حمایت بنیاد ملی علم ایران و مرکز تعالی گرنت ابن سینا (شبکه پژوهش‌های بین رشته‌ای حوزه سلامت اصفهان) حاصل شده است، با بررسی و تأیید در کمیته ملی اخلاق در تحقیقات زیست پزشکی ایران، در قالب یک مقاله با کیفیت ممتاز در انتشارات ACS با رتبه Q۱ در سال ۲۰۲۳ نیز به چاپ رسیده است.