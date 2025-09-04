پخش زنده
حاضران در جشنواره فیلم ونیز پس از نمایش فیلمی درباره فلسطین در این جشنواره شعارهایی در حمایت از فلسطین سر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، حاضران در جشنواره فیلم ونیز پس از نمایش فیلمی درباره فلسطین در این جشنواره شعارهایی در حمایت از فلسطین سر دادند.
فیلم «صدای هند رجب» روز چهارشنبه (۳ سپتامبر) در اولین نمایش خود در جشنواره فیلم ونیز، با تشویق ایستاده ۲۴ دقیقهای پرشور تماشاگران روبهرو شد. در حالی که معتز ملحیس، یکی از بازیگران فیلم، پرچم فلسطین را در دست گرفت و به اهتزاز درآورد، تماشاگران شعارهایی "فلسطین از بحر تا نهر باید آزاد شود" در حمایت از فلسطین سردادند.
فیلم «صدای هند رجب» آخرین التماسهای دردناک یک دختر ۵ ساله فلسطینی را که در خودرویی زیر آتش اسرائیل در غزه گرفتار شده است، روایت میکند. این فیلم برتماسهای تلفنی اپراتورهای تلفن جمعیت هلال احمر فلسطین که ساعتها تلاش کردند تا هند رجب، دختر بچه فلسطینی گرفتار در خودرویی که عمه، عمو و سه پسرعمویش در آن کشته شده بودند، آرام کنند تا نجات داده شود، تمرکز دارد.
این فیلم همچنین برخی از چهرههای برتر هالیوود را به عنوان تهیهکننده اجرایی جذب کرده است که به آن اعتبار بیشتری بخشیده است. از جمله میتوان به بازیگرانی مانند خواکین فینیکس و رونی مارا که هر دو در اولین نمایش فیلم در ونیز حضور داشتند، اشاره کرد.