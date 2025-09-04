به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرهنگ مجید ذکریایی با بیان اینکه تاکنون ۱۴میلیارد اعتبار برای این پروزه هزینه شده است گفت: باتوجه به اهمیت منابع طبیعی، مراتع ما، جنگل های هیرکانی و زاگروسی ما در برنامه بلند مدت تعداد بیست پایگاه درکشور تعریف شده است که در حال حاضر نه پایگاه در حال بهره برداری هست.

وی درخصوص پایگاه اطفا حریق جنوب شرق کشور دررابر گفت: کلنگ احداث این پایگاه از سال ۱۳۹۴ به زمین زده شده اما هنوز به بهره برداری نرسیده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور درخصوص تامین هلیکوپترامدادی این پایگاه گفت؛ هماهنگی های لازم با همکاری ستاد بحران و یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی کشور صورت گرفته و هرلحظه که اعلام نیازشود درشهرستان مستقرمی شود.