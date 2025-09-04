پخش زنده
امروز: -
دولت هند از اجرای طرح بزرگ «اصلاحات نسل جدید مالیات بر کالا و خدمات (Next-Gen GST Reform)» با هدف کاهش بار مالیاتی خانواده هاخبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، در این طرح که بهعنوان هدیه تاریخی دیوالی معرفی شده قرار است بار مالیاتی خانوادهها، کشاورزان و کسبوکارهای کوچک بهطور چشمگیری کاهش یابد.
بر اساس این اصلاحات، نرخ GST بر کالاهای روزمره خانوار از جمله شامپو، خمیردندان، صابون و تیغ اصلاح از ۱۸ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است. لبنیات، تنقلات بستهبندیشده، ظروف آشپزخانه و لوازم کودکان نیز با کاهش مشابه همراه شدهاند.
بخش سلامت از مهمترین محورهای این طرح است؛ جایی که بیمه فردی و عمر از این پس بدون مالیات ارائه میشود و اقلام حیاتی مانند اکسیژن پزشکی، دماسنج، تجهیزات آزمایشگاهی و عینک طبی با مالیات ۵ درصد در دسترس قرار خواهند گرفت.
در حوزه آموزش نیز دفترچهها، مداد رنگی، تراش و نقشههای آموزشی از مالیات معاف شدهاند. کشاورزان هندی نیز از این اصلاحات بهرهمند میشوند؛ تراکتورها، لاستیک و قطعات، ماشینآلات کشاورزی و سیستمهای آبیاری همگی با کاهش نرخ مالیات به ۵ درصد عرضه خواهند شد. در همین حال، مالیات بر خودروهای هیبریدی، سهچرخهها و موتورسیکلتها از ۲۸ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است. وسایل خانگی و الکترونیکی از جمله کولر گازی، تلویزیونهای بزرگ، مانیتور و ماشین ظرفشویی نیز از این پس با مالیات کمتر در دسترس مردم قرار میگیرند.
نخستوزیر نارندرا مودی در پیامی این اصلاحات را «هدیهای برای هر هندی در دیوالی» توصیف و تأکید کرد: «این تغییرات نه تنها هزینههای زندگی را کاهش میدهد، بلکه به اقتصاد کشور نیز شتاب تازهای خواهد بخشید.»