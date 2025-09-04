به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نخستین نمایشگاه پرتره ایل قشقایی به همت بانو مرجان ایمانی در نگارخانه استاد ذوالفنون آباده برگزار شد.

در این نمایشگاه ضریح مرقد‌های مطهر حضرت علی (ع)، امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، امام رضا (ع) نقاشی و به آستان مقدس ائمه اهدا شده است.

همچنین در این نمایشگاه تصاویری از شهدای ایل قشقایی و زندگی و آداب و رسوم قشقایی‌ها به تصویر کشیده شده است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.