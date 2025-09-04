پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان از آغاز ثبتنام طرح نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسهای درون و برونشهری در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عارف امرایی گفت: ثبتنام برای اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده با هدف ارتقای ایمنی، کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت خدمات حملونقل عمومی در استان آغاز شده است.
وی افزود: در قالب این طرح به مالکان اتوبوسهای فرسوده تسهیلاتی معادل ۶۰ درصد قیمت تمامشده خودرو و حداکثر تا ۱۵۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۱۱ درصد و بازپرداخت پنجساله با معرفی سازمان راهداری از طریق بانک عامل یعنی بانک شهر پرداخت خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان گفت: اسقاط ناوگان فرسوده برای استفاده از این تسهیلات الزامی است، اما اتوبوسهای مشمول این طرح تا زمان شمارهگذاری خودروی جدید و در صورت دارا بودن شرایط قانونی، امکان فعالیت خواهند داشت.
امرایی ادامه داد: متقاضیان برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر باید از طریق تشکلهای صنفی و شرکتهای حملونقل مسافری در استان اقدام کنند.
وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۹ متقاضی خرید اتوبوس از شرکت عقاب افشان به بانک معرفی شدهاند که از این تعداد سه مورد با تسهیلاتی به ارزش ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان موفق به دریافت وام شدهاند و پرونده ۶ مورد دیگر در حال تکمیل است.
به گفته مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان همچنین در طرح نوسازی ناوگان سواری کرایه برونشهری ۵۴ دستگاه سهمیه به استان اختصاص یافته که متقاضیان آن در حال تشکیل پرونده هستند که در این خصوص به هر متقاضی ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ چهار درصد و بازپرداخت پنجساله تعلق میگیرد.