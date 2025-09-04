به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام والمسلمین محسن یمینی در حاشیه نشست علماء اهل تسنن و تشیع نقاط مختلف استان که به میزبانی صدا و سیمای استان بوشهر برگزار شد با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت ۱۲ شهریورماه سالروز شهادت سردار شهید رئیسعلی دلواری گفت: همه برادران و خواهران ایمانی شیعه و اهل سنت ولادت نبی اکرم را در کنار هم جشن گرفته و با اتحاد، انسجام و همدلی به نبی مکرم اسلام و خاندان و اهل بیت مطهر آن حضرت ابراز ارادت می‌کنند.

وی افزود: نشست مشترک علمای شیعه و اهل سنت از جمله برنامه‌های هفته وحدت است که در این نشست جمعی از علما به بررسی اخلاق، سیره و رفتار پیامبر اکرم (ص) به ویژه در برخورد با قوم یهود و لزوم پیروی از مکتب پیامبر مهر و رحمت در برخورد مسلمانان با دشمنان امروز تاکید شد.

یمینی گفت: در هفته وحدت بیش از دو هزار برنامه در قالب ۹ عنوان برنامه در نقاط مختلف استان شامل مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، مصلی‌های جمعه برگزار خواهد شد که برگزاری جشن‌های خانگی، مراسم‌های محله‌ای، جشن‌ها ونقاشی‌های خانگی ویژه کودکان، غبارروبی قبور شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، حضور علما اهل سنت در کنگره ملی سردار شهید رئیسعلی دلواری، شرکت و اعزام مبلغ به نماز‌های جمعه، برنامه‌های جشن عمومی، نشست‌های تخصصی بین علمای شیعه و اهل سنت در شهرستان‌ها از جمله این برنامه هاست.

وی هفته وحدت را فرصتی برای در کنار هم بودن و تجلی اتحاد و همبستگی تشیع و تسنن استان برشمرد و افزود: تاکیداتی که پیامبراسلام (ص) در باب اتحاد و انسجام در حفظ شعائر دینی و مذهبی و در کمک کردن مسلمان‌ها به همدیگر و اهتمام به امور مسلمین داشتند در این مسیر است که مسلمانان به سرانجام و سرنوشت همدیگر بی خیال نباشند و اینکه رژیم صهیونیستی هزاران نفر از ملت مظلوم فلسطین در غزه را قتل عام می‌کند، این بیانگر این است قطعأ اگر امروز نبی مکرم اسلام (ص) بودند مهم‌ترین دغدغه شان این بود که مسلمان‌ها را از این غم و گرفتاری بزرگ نجات دهند.

یمینی به دیگر برنامه‌های این هفته نیز اشاره کرد و افزود: محوری‌ترین این برنامه‌ها برگزاری مراسم ولادت رسول اکرم (ص) در مسجد نور کنگان و عسلویه، چاه مبارک، نخل تقی و خارگ است.

وی گفت: آئین میلاد پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفرصادق (ع) در مسجد امیرالمومنین (ع) شهر بوشهر هم با حضور مردم و مسئولین استان برگزار خواهد شد.