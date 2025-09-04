پخش زنده
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری بوشهر از تدوین برنامه مدیریت محلهمحور در استان بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اکبری اظهار داشت: این طرح بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است. هدف این برنامه، استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقههای میانی و ساکنان محلهها از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی است تا مردم در حل بحرانها، آسیبها و چالشهای محلهها نقشآفرینی کنند.
وی افزود: این برنامه با همکاری مساجد، پایگاههای بسیج، شوراهای محلی، سایر تشکلهای مردمی و شهرداریها اجرا میشود.
اکبری اضافه کرد: مساجد بهعنوان کانونهای فرهنگی و مذهبی، محور اصلی هماهنگی فعالیتهای محلهای هستند و نقش محوری در همافزایی و هدایت فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی دارند. مساجد نهتنها محلی برای عبادت، بلکه پایگاههایی برای تقویت همبستگی اجتماعی، حل مسائل محلی و ترویج ارزشهای فرهنگی هستند.
وی تأکید کرد: این برنامه، تحت راهبری استاندار و با هماهنگی سازمان امور اجتماعی کشور، در مراحل نهایی تدوین قرار دارد و بهزودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.