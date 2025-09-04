سخنگوی دولت در سفر به استان مرکزی: تنها راه حل بحران ناترازی انرژی، توسعه نیروگاه‌های تولید برق خورشیدی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سخنگوی دولت، کلنگ احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی شهرستان تفرش را به زمین زد.

در جریان سفر سخنگوی دولت به شهرستان تفرش طی مراسمی با حضور استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان مراسم کلنگ‌زنی پروژه نیروگاه تولید برق خورشیدی ۲۰ مگاواتی شرکت آینده فلز سبز در منطقه گردنه خرازان شهرستان تفرش برگزار شد.

این نیروگاه به‌عنوان اولین نیروگاه خورشیدی شهرستان تفرش و با هدف توسعه پایدار و بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی پاک با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریالی احداث خواهد شد.

فاطمه مهاجرانی در این مراسم گفت: تنها راه رفع بحران ناترازی انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است.

او افزود: موضوع انرژی، امروز چیزی جز شرمندگی از مردم اصناف و صنعتگران برای مسئولان باقی نگذاشته است. ما سراپا عذرخواهیم ولی کفایت نمی‌کند و تنها راه رفع این مشکل، مسیری است که در حوزه انرژی خورشیدی آغاز شده است.

سخنگوی دولت این را هم گفت که ناترازی‌ها سبب شدند که به مزیت اصلی که در ایران وجود دارد برگردیم و آن برخورداری از آفتاب بسیار و روز‌های آفتابی زیاد است؛ با تلاشی که در استان مرکزی در جریان است، این استان به جایگاه اصلی خود در صنعت و تولید انرژی بازمی‌گردد و مازوت‌سوزی که مردم استان را آزار می‌دهد رفع می‌شود. در پاییز گذشته علیرغم میل و خواست رئیس جمهوری مجبور به مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند شدیم.