به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد با اشاره به تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل، ناپایداری جوی و رشد ابر‌، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

او افزود: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: مناطق دریایی استان به ویژه در تنگه هرمز و شرق خلیج فارس، مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به دو متر خواهد رسید.

او افزود: توصیه می‌شود شناور‌های سبک و تفریحی از تردد خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از فردا بعدازظهر شدت سرعت باد کاسته خواهد شد و از بعدازظهر شنبه پانزدهم شهریور با تغییر سوی جریانات سرعت باد به شمال غربی در مناطق دریایی استان، دریا متلاطم پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری رطوبت نسبی هوا، نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.