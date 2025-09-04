پخش زنده
شرکتی دانشبنیان در اصفهان موفق شده با تمرکز بر بازیافت پودر تونر کارتریج، علاوه بر افزایش سودآوری و ایجاد کسبوکار مبتنی بر دانش، گام مهمی در حفظ محیط زیست و افزایش سلامت خاک و هوا بردارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل این شرکت دانشبنیان گفت: این شرکت دانش بنیان که از سال ۱۴۰۲ در این مجموعه مستقر شده، توانسته با بهرهگیری از دانش مهندسی معکوس، فناوری فرآوری و بازیافت پودر تونر کارتریج پرینترها را بومیسازی کند.
سعید ذهبی افزود: پودر تونر یکی از پیچیدهترین ترکیبات شیمیایی است که فناوری تولید آن تنها در اختیار چند کشور محدود قرار دارد. ما موفق شدیم با استفاده از ضایعات پودر پرینتر، مهندسی معکوس، افزودن نانوذرات و عملیات حرارتی، پودری تولید کنیم که قابلیت استفاده در پرینترهای فابریک را داشته باشد.
وی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت تولیدکننده پودر تونر در ایران وجود ندارد و به دلیل هزینههای بالا، این محصول همواره از خارج وارد میشود. با بومیسازی فناوری بازیافت و فرآوری پودر تونر، نهتنها از خروج ارز جلوگیری میشود، بلکه صنعت چاپ کشور نیز از وابستگی خارجی رها خواهد شد.
این پژوهشگر دانش بنیان با اشاره به مزایای زیستمحیطی این فناوری تاکید کرد: سازمان جهانی بهداشت پودر تونر را در زمره مواد سرطانزای نوع B معرفی کرده است. دفع غیراصولی آن از طریق سوزاندن باعث آلودگی هوا و دفن کردن آن موجب آلودگی خاک میشود. از آنجا که سالانه ۱.۱ میلیارد کارتریج در جهان تولید میشود و هرکدام حدود ۸ درصد پودر ضایعاتی دارند، بازیافت این ماده علاوه بر کاهش آلودگی محیطزیست، حدود ۳۰ درصد سودآوری بیشتر نیز برای فعالان این حوزه به همراه دارد.
ذهبی همچنین به فعالیتهای دیگر این مجموعه اشاره کرد و گفت: از دیگر محصولات ما پودر نانوساختار سولفید روی است که در صنایع مختلف از جمله تولید کاغذ، لاستیک خودرو و فناوریهای پیشرفته مانند دوربینهای تشخیص سرطان کاربرد دارد. تبدیل سولفید روی از مقیاس میکرو به نانو به دانش فنی بالایی نیاز دارد که میتواند کاربری این مواد را تغییر دهد. خوشبختانه این توانمندی در مجموعه ما بومیسازی شده است.