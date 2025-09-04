پخش زنده
کارنامه داوطلبان آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور درباره انتشار کارنامه داوطلبان آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور آمده است:
داوطلبان محترم میتوانند جهت مشاهده و دریافت کارنامه به صفحه شخصی خود در سامانه my.medu.ir مراجعه نمایند.
برنامه آموزشی پذیرفتهشدگان و همچنین ساماندهی آنان متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
داوطلبانی که در آزمون نهایی پذیرفته نشدهاند، در صورت لزوم میتوانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ با مراجعه به سامانه my.medu.ir نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نمایند.