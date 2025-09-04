استاندار: استان مرکزی به دلیل بهره‌مندی از زاویه مناسب نور خورشید و دمای هوا، بیشترین بازدهی را در تولید برق از صفحه‌های (پنل‌) خورشیدی در کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در آیین کلنگ‌زنی احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی تفرش با اشاره به موقعیت ممتاز استان مرکزی در زمینه انرژی خورشیدی گفت: این استان به دلیل زاویه مناسب نور خورشید و دمای هوا، بالاترین بازدهی را در تولید برق از پنل‌های خورشیدی در کشور دارد.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: استان مرکزی به مراکز اصلی مصرف نیز نزدیک است و این نزدیکی، هزینه‌های انتقال و تلفات انرژی را کاهش و توجیه اقتصادی پروژه‌ها را افزایش می‌دهد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به برنامه سه ساله توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: در اسفند گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ مگاوات برق خورشیدی در شبکه داشتیم، اما از ابتدای سال تاکنون به حدود ۲۱۳ مگاوات رسیده‌ایم.