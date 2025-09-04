پخش زنده
امروز: -
شبکه امید از ۱۵ شهریور پرده داران کعبه را هر شب ساعت ۱۹:۴۵ پخش میکند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نقش تاریخی حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب در حفاظت از خانه خدا موضوع این مجموعه است.
مهلت ثبتنام و ارسال اثر به نهمین جشنواره تلویزیونی مستند تا سیامشهریور تمدید شد.
این جشنواره در ۵ بخش اصلی «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند»، «مستندنگاری» و «گزارش مستند تصویری خبری» پاییز برگزار خواهد شد.
پخش مجموعه تلویزیونی بوقچی هفته آینده از شبکه سه آغاز میشود.
حواشی دنیای فوتبال و طرفداران این ورزش موضوع این مجموعه است.
مجموعه تلویزیونی شهریار هر روز ساعتهای ۱۱ و ۱۸ از شبکه چهار پخش میشود. این مجموعه ضمن پرداختن به زندگی استاد شهریار شاعر معاصر، وقایع تاریخی، سیاسی و اجتماعی دوران حیات او را نیز بررسی میکند.