آغاز واکسیناسیون بیماری تب برفکی در فریمان
واکسیناسیون بیماری تب برفکی در جمعیت دامی شهرستان فریمان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فریمان با تأکید بر اهمیت این طرح گفت: بیماری تب برفکی یکی از خطرناکترین بیماریهای ویروسی دامی است که میتواند خسارات اقتصادی جبرانناپذیری به دامداران وارد کند، از این رو واکسیناسیون گسترده و به موقع دامها، مؤثرترین راهکار برای کنترل و پیشگیری از شیوع این بیماری و حفظ سرمایه دامی کشور محسوب میشود.
دکتر سید حبیب حسینی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار دام سبک و سنگین در فریمان وجود دارد، افزود: این طرح با هدف ایجاد پوشش ایمنی حداکثری در جمعیت دامی شهرستان آغاز شد و کارشناسان و اکیپهای واکسیناسیون شبکه دامپزشکی فریمان، آماده ارائه خدمات به دامداران هستند.
وی از تمامی دامداران خواست با همکاری کامل با تیمهای دامپزشکی، نسبت به واکسیناسیون به موقع دامهای خود اقدام و از سلامت دامهایشان و در نتیجه تولید پایدار و سودآوری بیشتر، اطمینان حاصل کنند.
رئیس شبکه دامپزشکی فریمان در پایان از دامداران خواست در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک بیماری در دامهای خود، مراتب را سریعاً به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای تشخیص و کنترل بیماری در اسرع وقت صورت گیرد.