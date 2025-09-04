به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان شب گذشته (۱۲ شهریور) در هتل «لیوناردو» شهر لیورپول برگزار شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.

در این رقابت‌ها ۳۲۹ بوکسور از ۷۹ کشور حضور پیدا کرده‌اند. این مسابقات ۱۳ تا ۲۴ شهریور زیر نظر فدراسیون جهانی «ورلد بوکسینگ» برگزار می‌شود. تیم ملی بوکس ایران با ترکیب ۷ ورزشکار در این رقابت‌ها حضور دارد.

برنامه مبارزات ملی پوشان به شرح زیر است:

وزن ۵۵ کیلوگرم: مهدی کاظمی قرعه اول استراحت دارد.

وزن ۶۵ کیلوگرم: علی حبیبی‌نژاد امروز در نخستن مبارزه به مصاف استلیوس نماینده یونان می رود. ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران بازی‌های این وزن شروع خواهد شد. حبیبی هفتمین بازی در این وزن خواهد بود.

وزن ۷۰ کیلوگرم: سینا حسن‌پور نیز در گام نخست با «باجوکا شفتین» بوکسور کشور «کوزوو» امروز مبارزه خواهد کرد. مسابقات این وزن ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران آغاز می شود. حسن پور بیست و هشتمین بازی باید مبارزه کند.

وزن ۷۵ کیلوگرم: محمد نورانی جمعه با «پاول ایلیوشا» مشت زنی از اوکراین رقابت خواهد کرد.

وزن ۸۰ کیلوگرم: میثم قشلاقی امروز با «کوکی آمار» از البانی مبارزه خواهد کرد. مسابقات این وزن ۲۰:۳۰ به وقت تهران آغاز می شود. قشلاقی پنجاه و پنجمین مبارزه خواهد بود.

وزن ۹۰ کیلوگرم: امیررضا خطابی قرعه اول استراحت دارد.

وزن ۹۰+ کیلوگرم: امیر اسماعیلی‌وندایی جمعه با «کاپرو اوسکار» بوکسور لهستان مبارزه خواهد کرد.

هدایت تیم ملی در این رقابت‌ها برعهده همایون امیری است و سید روح‌الله حسینی نیز به‌عنوان رئیس فدراسیون، ملی‌پوشان کشورمان را همراهی خواهد کرد.