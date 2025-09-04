پخش زنده
معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از وقوع ۶۵ فقره حریق، از ابتدای امسال تاکنون در بیش از ۶۰۰ هکتار از مراتع و جنگلهای این استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهروز دریکوند با اشاره به وقوع حریق در مراتع و جنگلهای لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶۵ فقره حریق به وسعت ۶۴۶ هکتار در مراتع و جنگلهای لرستان رخ داده که بیشترین حریق به ترتیب در کوهدشت، دلفان و خرمآباد بوده و کمترین مربوط به سلسله، دورود و ازنا بوده است.
وی با اشاره به شناسایی بیش از ۱۰۰ نقطه بحرانی حریق در استان گفت: برخی از مناطق که نیمهبحرانی بودند، امسال بحرانی شدند، اما با انجام اقدامات پیشگیرانه، میزان و وسعت حریقها در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.
سال گذشته چهار هزار و ۷۷۱ هکتار از مراتع و جنگلهای استان طعمه حریق شد.