به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهروز دریکوند با اشاره به وقوع حریق در مراتع و جنگل‌های لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶۵ فقره حریق به وسعت ۶۴۶ هکتار در مراتع و جنگل‌های لرستان رخ داده که بیشترین حریق به ترتیب در کوهدشت، دلفان و خرم‌آباد بوده و کمترین مربوط به سلسله، دورود و ازنا بوده است.

وی با اشاره به شناسایی بیش از ۱۰۰ نقطه بحرانی حریق در استان گفت: برخی از مناطق که نیمه‌بحرانی بودند، امسال بحرانی شدند، اما با انجام اقدامات پیشگیرانه، میزان و وسعت حریق‌ها در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.

سال گذشته چهار هزار و ۷۷۱ هکتار از مراتع و جنگل‌های استان طعمه حریق شد.