بسم‌الله الرحمن الرحیم

دنیای اسلام در هفته وحدت و ایام میلاد رسول اعظم، روز‌های سختی را در سرزمین فلسطین و غزه تجربه میکند و غزه امروز، آیینه‌ای تمام‌قد از آزمون وجدان بشریت است. سرزمینی که در آن، همه نشانه‌های یک فاجعه مهندسی‌شده در برابر چشم جهان آشکار گردیده است و سکوت کشور‌های اسلامی بر تلخی ماجرا افزوده است. تخریب زیرساخت‌های حیاتی، محاصره دارویی و غذایی، کوچ اجباری جمعی و کشتار کودکان و زنان، چهره این تراژدی انسانی را شکل داده است. آنچه در این قتلگاه محاصره‌شده جریان دارد، محک واقعیِ سنجش صداقت حقوق بشر و ادعای کرامت انسانی است.

غرب که به دروغ خود را پرچم‌دار اخلاق جهانی و حافظه تاریخی عبرت‌آموز معرفی کرده، اکنون در برابر فاجعه‌ای که پژواک نسل‌کشی و آپارتاید را در حافظه جهانی بیدار می‌سازد، به سکوتی سنگین و مرگبار فرو رفته است. بیانیه‌های محتاطانه و مواضع دوپهلو، آشکارکننده وابستگی‌های امنیتی و پیوند‌های ساختاری قدرت‌های غربی با رژیم صهیونیستی و نمودار فروریختن فلسفه سیاسی و اخلاقی غرب در برابر حقیقت آشکار غزه است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محکومیت شدید این سکوت ننگین و همدستی آشکار قدرت‌های غربی در جنایات رژیم صهیونیستی، از ملت بزرگ ایران در استان‌های گلستان، خراسان جنوبی و هرمزگان دعوت می‌کند تا با شرکت در راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» این هفته ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴ و فریاد‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل باند جنایتکار و آدمکش صهیونی و حامیانش را محکوم نمایند.